Posesión:

Girona (54%)

Rayo Vallecano (46%)

Girona (4)

Rayo Vallecano (2)

Girona (7)

Rayo Vallecano (18)

Girona (348)

Rayo Vallecano (448)

Girona (44)

Rayo Vallecano (34)

Girona (4)

Rayo Vallecano (9)

Girona (0)

Rayo Vallecano (1)

Girona (1)

Rayo Vallecano (0)

Girona (4)

Rayo Vallecano (0)

Se terminó la espera y hoy comenzará a rodar la pelota en el estadio Municipal de Montilivi. En la primera fecha de la Liga, Girona recibirá a Rayo, desde las 11:00 horas.

Javier Alberola Rojas fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

Formación de Girona hoy

Miguel Sánchez Muñoz se plantó con una alineación 4-3-3 con el arquero Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, David López, Ladislav Krejci y Daley Blind como defensores; Yangel Herrera, Jhon Solis y Joel Roca como centrocampistas; y Viktor Tsygankov, Bojan Miovski y Yáser Asprilla como delanteros.

Formación de Rayo Vallecano hoy

Por su parte, el entrenador Iñigo Perez dispuso en campo una estrategia 4-4-2 con Augusto Batalla defendiendo el arco; Andrei Ratiu, Luiz Felipe, Florian Lejeune, Pep Chavarría como zagueros; Isaac Palazón, Pedro Díaz, Pathé Ciss y Álvaro García en el centro del campo; y con Jorge de Frutos y Unai López como atacantes.