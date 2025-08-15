EN VIVO:

Deportes

EN VIVO:

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

|

Las estadísticas del encuentro entre Girona y Rayo Vallecano de la Liga:

  • Posesión:
    Girona (54%)
    VS
    Rayo Vallecano (46%)
  • Tiros al arco:
    Girona (4)
    VS
    Rayo Vallecano (2)
  • Fouls cometidos:
    Girona (7)
    VS
    Rayo Vallecano (18)
  • Pases Correctos:
    Girona (348)
    VS
    Rayo Vallecano (448)
  • Pases Incorrectos:
    Girona (44)
    VS
    Rayo Vallecano (34)
  • Recuperaciones:
    Girona (4)
    VS
    Rayo Vallecano (9)
  • Tarjetas Amarillas:
    Girona (0)
    VS
    Rayo Vallecano (1)
  • Tarjetas Rojas:
    Girona (1)
    VS
    Rayo Vallecano (0)
  • Tiros Libres:
    Girona (4)
    VS
    Rayo Vallecano (0)

Se terminó la espera y hoy comenzará a rodar la pelota en el estadio Municipal de Montilivi. En la primera fecha de la Liga, Girona recibirá a Rayo, desde las 11:00 horas.

Javier Alberola Rojas fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

Formación de Girona hoy

Miguel Sánchez Muñoz se plantó con una alineación 4-3-3 con el arquero Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, David López, Ladislav Krejci y Daley Blind como defensores; Yangel Herrera, Jhon Solis y Joel Roca como centrocampistas; y Viktor Tsygankov, Bojan Miovski y Yáser Asprilla como delanteros.

Formación de Rayo Vallecano hoy

Por su parte, el entrenador Iñigo Perez dispuso en campo una estrategia 4-4-2 con Augusto Batalla defendiendo el arco; Andrei Ratiu, Luiz Felipe, Florian Lejeune, Pep Chavarría como zagueros; Isaac Palazón, Pedro Díaz, Pathé Ciss y Álvaro García en el centro del campo; y con Jorge de Frutos y Unai López como atacantes.

ESCRITO POR:

Redacción deportes

Lee más artículos de Redacción deportes
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre