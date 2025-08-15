Las estadísticas del encuentro entre Girona y Rayo Vallecano de la Liga:
-
Posesión:
Girona (54%)
VS
Rayo Vallecano (46%)
-
Tiros al arco:
Girona (4)
VS
Rayo Vallecano (2)
-
Fouls cometidos:
Girona (7)
VS
Rayo Vallecano (18)
-
Pases Correctos:
Girona (348)
VS
Rayo Vallecano (448)
-
Pases Incorrectos:
Girona (44)
VS
Rayo Vallecano (34)
-
Recuperaciones:
Girona (4)
VS
Rayo Vallecano (9)
-
Tarjetas Amarillas:
Girona (0)
VS
Rayo Vallecano (1)
-
Tarjetas Rojas:
Girona (1)
VS
Rayo Vallecano (0)
-
Tiros Libres:
Girona (4)
VS
Rayo Vallecano (0)
Se terminó la espera y hoy comenzará a rodar la pelota en el estadio Municipal de Montilivi. En la primera fecha de la Liga, Girona recibirá a Rayo, desde las 11:00 horas.
Javier Alberola Rojas fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.
Formación de Girona hoy
Miguel Sánchez Muñoz se plantó con una alineación 4-3-3 con el arquero Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, David López, Ladislav Krejci y Daley Blind como defensores; Yangel Herrera, Jhon Solis y Joel Roca como centrocampistas; y Viktor Tsygankov, Bojan Miovski y Yáser Asprilla como delanteros.
Formación de Rayo Vallecano hoy
Por su parte, el entrenador Iñigo Perez dispuso en campo una estrategia 4-4-2 con Augusto Batalla defendiendo el arco; Andrei Ratiu, Luiz Felipe, Florian Lejeune, Pep Chavarría como zagueros; Isaac Palazón, Pedro Díaz, Pathé Ciss y Álvaro García en el centro del campo; y con Jorge de Frutos y Unai López como atacantes.