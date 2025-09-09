EN VIVO: Paraguay aventaja a Perú

Las estadísticas del encuentro entre Perú y Paraguay :
-
Posesión:
Perú (45%)
VS
Paraguay (55%)
-
Tiros al arco:
Perú (6)
VS
Paraguay (6)
-
Fouls cometidos:
Perú (6)
VS
Paraguay (12)
-
Pases Correctos:
Perú (425)
VS
Paraguay (335)
-
Pases Incorrectos:
Perú (96)
VS
Paraguay (82)
-
Recuperaciones:
Perú (23)
VS
Paraguay (10)
-
Tarjetas Amarillas:
Perú (0)
VS
Paraguay (1)
-
Tiros Libres:
Perú (1)
VS
Paraguay (2)
Así llegan Perú y Paraguay
Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.
Últimos resultados de Perú en partidos
Perú fue derrotado en el Centenario frente a Uruguay por 0 a 3 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1, empatado 2 y perdido 1. Le convirtieron 5 goles y tiene 3 a favor.
Últimos resultados de Paraguay en partidos
El anterior partido jugado por Paraguay acabó en empate por 0-0 ante Ecuador. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Convirtió 5 goles a sus rivales y le han encajado 3 tantos.
El anfitrión está en el noveno puesto con 12 puntos (2 PG – 6 PE – 9 PP), mientras que la visita acumula 25 unidades y se ubica en sexto lugar en el campeonato (6 PG – 7 PE – 4 PP).
Maximiliano Ramírez fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.
Formación de Perú hoy
Oscar Ibáñez se plantó con una alineación 4-3-3 con el arquero Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Marcos López como defensores; Renato Tapia, Sergio Peña y Yoshimar Yotún como centrocampistas; y Joao Grimaldo, Luis Ramos y Kenji Cabrera como delanteros.
Formación de Paraguay hoy
Por su parte, el entrenador Gustavo Alfaro dispuso en campo una estrategia 4-4-2 con Orlando Gill defendiendo el arco; Víctor Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Agustín Sández como zagueros; Diego Gómez, Damián Bobadilla, Ramón Sosa y Ángel Romero en el centro del campo; y con Ronaldo Martínez y Antonio Sanabria como atacantes.