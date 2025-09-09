EN VIVO: Paraguay aventaja a Perú

Matías Galarza Fonda abre el marcador en el minuto 77 y Paraguay pasa a vencer por 1 a 0 a Perú.

Las estadísticas del encuentro entre Perú y Paraguay :



Posesión:

Perú (45%)

Paraguay (55%)

Perú (6)

Paraguay (6)

Perú (6)

Paraguay (12)

Perú (425)

Paraguay (335)

Perú (96)

Paraguay (82)

Perú (23)

Paraguay (10)

Perú (0)

Paraguay (1)

Perú (1)

Paraguay (2)

Así llegan Perú y Paraguay

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Perú en partidos

Perú fue derrotado en el Centenario frente a Uruguay por 0 a 3 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1, empatado 2 y perdido 1. Le convirtieron 5 goles y tiene 3 a favor.

Últimos resultados de Paraguay en partidos

El anterior partido jugado por Paraguay acabó en empate por 0-0 ante Ecuador. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Convirtió 5 goles a sus rivales y le han encajado 3 tantos.

El anfitrión está en el noveno puesto con 12 puntos (2 PG – 6 PE – 9 PP), mientras que la visita acumula 25 unidades y se ubica en sexto lugar en el campeonato (6 PG – 7 PE – 4 PP).

Maximiliano Ramírez fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

Formación de Perú hoy

Oscar Ibáñez se plantó con una alineación 4-3-3 con el arquero Pedro Gallese; Luis Adví­ncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Marcos López como defensores; Renato Tapia, Sergio Peña y Yoshimar Yotún como centrocampistas; y Joao Grimaldo, Luis Ramos y Kenji Cabrera como delanteros.

Formación de Paraguay hoy

Por su parte, el entrenador Gustavo Alfaro dispuso en campo una estrategia 4-4-2 con Orlando Gill defendiendo el arco; Víctor Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Agustín Sández como zagueros; Diego Gómez, Damián Bobadilla, Ramón Sosa y Ángel Romero en el centro del campo; y con Ronaldo Martínez y Antonio Sanabria como atacantes.