EN VIVO: El Salvador gana 1 a 0 ante Guatemala

En el Estadio Cementos Progreso, el volante Harold Osorio rompió el arco rival al minuto 79. Ahora, El Salvador supera a Guatemala.

Las estadísticas del encuentro entre Guatemala y El Salvador :



Tarjetas Amarillas:

Guatemala (2)

VS

El Salvador (3)

Así llegan Guatemala y El Salvador

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Guatemala en partidos

Guatemala buscará la victoria luego de caer 0 a 3 frente a Jamaica.

Últimos resultados de El Salvador en partidos

En la jornada anterior, El Salvador igualó 1-1 el juego frente a Surinam..

El árbitro Juan Calderón Pérez fue el encargado de supervisar el juego en el Estadio Cementos Progreso.

El entrenador Luis Tena dispuso una formación 4-5-1 con Nicholas Hagen defendiendo el arco; Aaron Herrera, José Pinto, Nicolás Samayoa y José Morales como zagueros; Stheven Robles, Jonathan Franco, Oscar Santis, Olger Escobar y Rudy Muñoz en el centro del campo; con Rubio Méndez como atacantes.

Por su parte, Hernán Darío Gómez salió a jugar con un esquema 4-4-2, con el arquero Mario González; Julio Sibrián, Henry Romero, Jorge Cruz, Diego Flores como defensores; Jefferson Valladares, Darwin Cerén, Mauricio Cerritos y Brayan Landaverde como centrocampistas; y Styven Vásquez y Brayan Gil como delanteros.