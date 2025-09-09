EN VIVO: Honduras gana por 2 el juego ante Nicaragua

El conjunto local sigue sumando. Ahora, vence a Nicaragua 2-0, con goles de Romell Quioto (1′ 2T) y Alexy Vega (45′ 2T).

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

En su visita anterior, Honduras empató por 0 con Haití.

En la jornada anterior, Nicaragua igualó 1-1 el juego frente a Costa Rica..

El árbitro Armando Villarreal fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Tiburcio Carías Andino.

El entrenador Reinaldo Rueda dispuso una formación 4-5-1 con Edrick Menjívar defendiendo el arco; Andy Nájar, Getsel Montes, José Martínez y Joseph Rosales como zagueros; Deybi Flores, Romell Quioto, Edwin Rodríguez, Jorge Álvarez y Luis Palma en el centro del campo; con Antony Lozano como atacantes.

Por su parte, Marco Figueroa salió a jugar con un esquema 4-4-2, con el arquero Miguel Rodríguez; Josué Quijano, Justing Cano, Henry Niño, Óscar Acevedo como defensores; Juan Barrera, Marlon López, Emmanuel Gómez y Ariel Arauz como centrocampistas; y Jaime Moreno y Ariagner Smith como delanteros.