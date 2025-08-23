EN VIVO: Mallorca igualó el juego 1-1 ante Celta

El partido entre los Celestes y los Bermellones se empató con anotación de Mateu Morey al minuto 86, defensor del equipo local. Para la visita, había abierto el marcador Javi Rueda, en el minuto 37.

Las estadísticas del encuentro entre Mallorca y Celta de la Liga:



Posesión:

Mallorca (52%)

VS

Celta (48%)

Tiros al arco:

Mallorca (4)

VS

Celta (4)

Fouls cometidos:

Mallorca (11)

VS

Celta (11)

Pases Correctos:

Mallorca (361)

VS

Celta (405)

Pases Incorrectos:

Mallorca (60)

VS

Celta (37)

Recuperaciones:

Mallorca (6)

VS

Celta (23)

Tarjetas Amarillas:

Mallorca (3)

VS

Celta (3)

Tiros Libres:

Mallorca (3)

VS

Celta (2)

Así llegan Mallorca y Celta

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

Mallorca buscará la victoria luego de caer 0 a 3 frente a Barcelona.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

A Celta no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 2 ante Getafe.

El dueño de casa se encuentra en el vigésimo puesto sin puntos hasta el momento (1 PP), mientras que la visita no ha sumado ni una unidad y está en el décimo noveno lugar en el torneo (1 PP).

El árbitro José Guzmán Mansilla fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Mallorca Son Moix.

Formación de Mallorca hoy

El entrenador Jagoba Arrasate dispuso una formación 4-5-1 con Leo Román defendiendo el arco; Mateu Morey, Martin Valjent, Antonio Raíllo y Johan Mojica como zagueros; Omar Mascarell, Antonio Sánchez, Takuma Asano, Sergi Darder y Pablo Torre en el centro del campo; con Mateo Joseph como atacantes.

Formación de Celta hoy

Por su parte, Claudio Giráldez salió a jugar con un esquema 3-4-3, con el arquero Ionut Radu; Manu Fernandez, Carlos Dominguez, Marcos Alonso como defensores; Javi Rueda, Hugo Sotelo, Ilaix Moriba y Sergio Carreira como centrocampistas; y Iago Aspas, Ferrán Jutglà y Pablo Duran como delanteros.