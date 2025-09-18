EN VIVO: Manchester City gana por 2 el juego ante Napoli

El conjunto local sigue sumando. Ahora, vence a Napoli 2-0, con goles de Erling Haaland (10′ 2T) y Jeremy Doku (19′ 2T).

Las estadísticas del encuentro entre Manchester City y Napoli de la Champions:



Posesión:

Manchester City (28%)

VS

Napoli (72%)

(28%) VS (72%) Tiros al arco:

Manchester City (10)

VS

Napoli (1)

(10) VS (1) Fouls cometidos:

Manchester City (3)

VS

Napoli (4)

(3) VS (4) Pases Correctos:

Manchester City (718)

VS

Napoli (185)

(718) VS (185) Pases Incorrectos:

Manchester City (56)

VS

Napoli (57)

(56) VS (57) Recuperaciones:

Manchester City (7)

VS

Napoli (7)

(7) VS (7) Tarjetas Amarillas:

Manchester City (0)

VS

Napoli (1)

(0) VS (1) Tarjetas Rojas:

Manchester City (0)

VS

Napoli (1)

(0) VS (1) Tiros Libres:

Manchester City (2)

VS

Napoli (0)

El árbitro Felix Zwayer fue el encargado de supervisar el juego en el Etihad Stadium.

Formación de Manchester City hoy

El entrenador Josep Guardiola dispuso una formación 4-5-1 con Gianluigi Donnarumma defendiendo el arco; Abdukodir khusanov, Rúben Dias, Josko Gvardiol y Nico O´Reilly como zagueros; Rodri, Bernardo Silva, Tijjani Reijnders, Phil Foden y Jeremy Doku en el centro del campo; con Erling Haaland como atacantes.

Formación de Napoli hoy

Por su parte, Antonio Conte salió a jugar con un esquema 4-5-1, con el arquero Vanja Milinkovic Savic; Giovanni Di Lorenzo, Sam Beukema, Alessandro Buongiorno, Leonardo Spinazzola como defensores; Stanislav Lobotka, Matteo Politano, Frank Anguissa, Kevin De Bruyne y Scott McTominay como centrocampistas; y Rasmus Hojlund como delantero.