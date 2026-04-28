EN VIVO: PSG se impone momentáneamente por 2-1 ante Bayern Múnich

Las estadísticas del encuentro entre PSG y Bayern Múnich de la Champions:
-
Posesión:
PSG (48%)
VS
Bayern Múnich (52%)
-
Tiros al arco:
PSG (4)
VS
Bayern Múnich (1)
-
Fouls cometidos:
PSG (6)
VS
Bayern Múnich (0)
-
Pases Correctos:
PSG (171)
VS
Bayern Múnich (158)
-
Pases Incorrectos:
PSG (28)
VS
Bayern Múnich (27)
-
Recuperaciones:
PSG (2)
VS
Bayern Múnich (2)
-
Tarjetas Amarillas:
PSG (1)
VS
Bayern Múnich (0)
La previa del encuentro entre
PSG
y
Bayern Múnich
por
Champions League 2025-2026 :
Por la llave 1 de la Champions se enfrentan hoy PSG y B. Múnich, desde las 13:00 horas, en el Parque de los Príncipes.
PSG y B. Múnich protagonizan el duelo por la primer semifinal del torneo en busca del finalista de la Champions. El partido de vuelta se disputará este miércoles 6 de mayo.
El árbitro Sandro Schärer fue el encargado de supervisar el juego en el Parque de los Príncipes.
Formación de PSG hoy
El entrenador Luis Enrique dispuso una formación 4-3-3 con Matvey Safonov defendiendo el arco; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho y Nuno Mendes como zagueros; Warren Zaire Emery, Vitinha y João Neves en el centro del campo; con Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia como atacantes.
Formación de Bayern Múnich hoy
Por su parte, Vincent Kompany salió a jugar con un esquema 4-5-1, con el arquero Manuel Neuer; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies como defensores; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Michael Olise, Jamal Musiala y Luis Díaz como centrocampistas; y Harry Kane como delantero.