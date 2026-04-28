EN VIVO: PSG se impone momentáneamente por 2-1 ante Bayern Múnich

PSG, que empezó perdiendo, ahora gana 2 a 1 a B. Múnich. El gol de João Neves fue en el minuto 32.

Las estadísticas del encuentro entre PSG y Bayern Múnich de la Champions:



Posesión:

PSG (48%)

VS

Bayern Múnich (52%)

(48%) VS (52%) Tiros al arco:

PSG (4)

VS

Bayern Múnich (1)

(4) VS (1) Fouls cometidos:

PSG (6)

VS

Bayern Múnich (0)

(6) VS (0) Pases Correctos:

PSG (171)

VS

Bayern Múnich (158)

(171) VS (158) Pases Incorrectos:

PSG (28)

VS

Bayern Múnich (27)

(28) VS (27) Recuperaciones:

PSG (2)

VS

Bayern Múnich (2)

(2) VS (2) Tarjetas Amarillas:

PSG (1)

VS

Bayern Múnich (0)

La previa del encuentro entre

PSG

y

Bayern Múnich

por

Champions League 2025-2026 :



Por la llave 1 de la Champions se enfrentan hoy PSG y B. Múnich, desde las 13:00 horas, en el Parque de los Príncipes.

PSG y B. Múnich protagonizan el duelo por la primer semifinal del torneo en busca del finalista de la Champions. El partido de vuelta se disputará este miércoles 6 de mayo.

El árbitro Sandro Schärer fue el encargado de supervisar el juego en el Parque de los Príncipes.

Formación de PSG hoy

El entrenador Luis Enrique dispuso una formación 4-3-3 con Matvey Safonov defendiendo el arco; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho y Nuno Mendes como zagueros; Warren Zaire Emery, Vitinha y João Neves en el centro del campo; con Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia como atacantes.

Formación de Bayern Múnich hoy

Por su parte, Vincent Kompany salió a jugar con un esquema 4-5-1, con el arquero Manuel Neuer; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies como defensores; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Michael Olise, Jamal Musiala y Luis Díaz como centrocampistas; y Harry Kane como delantero.