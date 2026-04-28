EN VIVO: PSG se impone momentáneamente por 2-1 ante Bayern Múnich

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EN VIVO: PSG se impone momentáneamente por 2-1 ante Bayern Múnich

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Redacción deportes

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PSG, que empezó perdiendo, ahora gana 2 a 1 a B. Múnich. El gol de João Neves fue en el minuto 32.

Las estadísticas del encuentro entre PSG y Bayern Múnich de la Champions:

  • Posesión:
    PSG (48%)
    VS
    Bayern Múnich (52%)
  • Tiros al arco:
    PSG (4)
    VS
    Bayern Múnich (1)
  • Fouls cometidos:
    PSG (6)
    VS
    Bayern Múnich (0)
  • Pases Correctos:
    PSG (171)
    VS
    Bayern Múnich (158)
  • Pases Incorrectos:
    PSG (28)
    VS
    Bayern Múnich (27)
  • Recuperaciones:
    PSG (2)
    VS
    Bayern Múnich (2)
  • Tarjetas Amarillas:
    PSG (1)
    VS
    Bayern Múnich (0)

La previa del encuentro entre
PSG
y
Bayern Múnich
por
Champions League 2025-2026 :

Por la llave 1 de la Champions se enfrentan hoy PSG y B. Múnich, desde las 13:00 horas, en el Parque de los Príncipes.

PSG y B. Múnich protagonizan el duelo por la primer semifinal del torneo en busca del finalista de la Champions. El partido de vuelta se disputará este miércoles 6 de mayo.

El árbitro Sandro Schärer fue el encargado de supervisar el juego en el Parque de los Príncipes.

Formación de PSG hoy

El entrenador Luis Enrique dispuso una formación 4-3-3 con Matvey Safonov defendiendo el arco; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho y Nuno Mendes como zagueros; Warren Zaire Emery, Vitinha y João Neves en el centro del campo; con Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia como atacantes.

Formación de Bayern Múnich hoy

Por su parte, Vincent Kompany salió a jugar con un esquema 4-5-1, con el arquero Manuel Neuer; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies como defensores; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Michael Olise, Jamal Musiala y Luis Díaz como centrocampistas; y Harry Kane como delantero.

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