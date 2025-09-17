EN VIVO: Inter supera a su rival con un marcador 2-0

Deportes

EN VIVO: Inter supera a su rival con un marcador 2-0

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

|

Las estadísticas del encuentro entre Ajax y Inter de la Champions:

  • Posesión:
    Ajax (45%)
    VS
    Inter (55%)
  • Tiros al arco:
    Ajax (3)
    VS
    Inter (9)
  • Fouls cometidos:
    Ajax (14)
    VS
    Inter (17)
  • Pases Correctos:
    Ajax (435)
    VS
    Inter (323)
  • Pases Incorrectos:
    Ajax (69)
    VS
    Inter (62)
  • Recuperaciones:
    Ajax (9)
    VS
    Inter (0)
  • Tarjetas Amarillas:
    Ajax (1)
    VS
    Inter (2)
  • Tiros Libres:
    Ajax (4)
    VS
    Inter (3)

Michael Oliver fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Johan Cruyff Arena.

Formación de Ajax hoy

John Heitinga presentó una alineación 4-3-3 con Vitezslav Jaros defendiendo la portería; Anton Gaaei, Kou Itakura, Youri Baas y Owen Wijndal en la zaga; Youri Regeer, Davy Klaassen y Kenneth Taylor en el centro del campo; y con Oliver Edvarsen, Wout Weghorst y Mika Godts en el ataque.

Formación de Inter hoy

Por su parte, Cristian Chivu salió a jugar con una estrategia 3-5-2, con Yann Sommer en la portería; Manuel Akanji, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni en la línea defensiva; Denzel Dumfries, Henrikh Mkhitaryan, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoglu y Federico Dimarco en el mediocampo; y Marcus Thuram y Francesco Pio Esposito en la delantera.

ESCRITO POR:

Redacción deportes

Lee más artículos de Redacción deportes
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS