EN VIVO: Inter supera a su rival con un marcador 2-0

Las estadísticas del encuentro entre Ajax y Inter de la Champions:
-
Posesión:
Ajax (45%)
VS
Inter (55%)
-
Tiros al arco:
Ajax (3)
VS
Inter (9)
-
Fouls cometidos:
Ajax (14)
VS
Inter (17)
-
Pases Correctos:
Ajax (435)
VS
Inter (323)
-
Pases Incorrectos:
Ajax (69)
VS
Inter (62)
-
Recuperaciones:
Ajax (9)
VS
Inter (0)
-
Tarjetas Amarillas:
Ajax (1)
VS
Inter (2)
-
Tiros Libres:
Ajax (4)
VS
Inter (3)
Michael Oliver fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Johan Cruyff Arena.
Formación de Ajax hoy
John Heitinga presentó una alineación 4-3-3 con Vitezslav Jaros defendiendo la portería; Anton Gaaei, Kou Itakura, Youri Baas y Owen Wijndal en la zaga; Youri Regeer, Davy Klaassen y Kenneth Taylor en el centro del campo; y con Oliver Edvarsen, Wout Weghorst y Mika Godts en el ataque.
Formación de Inter hoy
Por su parte, Cristian Chivu salió a jugar con una estrategia 3-5-2, con Yann Sommer en la portería; Manuel Akanji, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni en la línea defensiva; Denzel Dumfries, Henrikh Mkhitaryan, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoglu y Federico Dimarco en el mediocampo; y Marcus Thuram y Francesco Pio Esposito en la delantera.