EN VIVO: Inter supera a su rival con un marcador 2-0

Las estadísticas del encuentro entre Ajax y Inter de la Champions:



Posesión:

Ajax (45%)

VS

Inter (55%)

(45%) VS (55%) Tiros al arco:

Ajax (3)

VS

Inter (9)

(3) VS (9) Fouls cometidos:

Ajax (14)

VS

Inter (17)

(14) VS (17) Pases Correctos:

Ajax (435)

VS

Inter (323)

(435) VS (323) Pases Incorrectos:

Ajax (69)

VS

Inter (62)

(69) VS (62) Recuperaciones:

Ajax (9)

VS

Inter (0)

(9) VS (0) Tarjetas Amarillas:

Ajax (1)

VS

Inter (2)

(1) VS (2) Tiros Libres:

Ajax (4)

VS

Inter (3)

Michael Oliver fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Johan Cruyff Arena.

Formación de Ajax hoy

John Heitinga presentó una alineación 4-3-3 con Vitezslav Jaros defendiendo la portería; Anton Gaaei, Kou Itakura, Youri Baas y Owen Wijndal en la zaga; Youri Regeer, Davy Klaassen y Kenneth Taylor en el centro del campo; y con Oliver Edvarsen, Wout Weghorst y Mika Godts en el ataque.

Formación de Inter hoy

Por su parte, Cristian Chivu salió a jugar con una estrategia 3-5-2, con Yann Sommer en la portería; Manuel Akanji, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni en la línea defensiva; Denzel Dumfries, Henrikh Mkhitaryan, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoglu y Federico Dimarco en el mediocampo; y Marcus Thuram y Francesco Pio Esposito en la delantera.