EN VIVO: Sigue el juego: Alavés y Atlético de Madrid igualan 1-1 en el segundo tiempo

Ya se juegan los segundos 45 minutos en el estadio el Mendi y los Babazorros siguen sin sacarse ventaja con el Atleti.

Las estadísticas del encuentro entre Alavés y Atlético de Madrid de la Liga:



Posesión:

Alavés (58%)

VS

Atlético de Madrid (42%)

(58%) VS (42%) Tiros al arco:

Alavés (2)

VS

Atlético de Madrid (9)

(2) VS (9) Fouls cometidos:

Alavés (10)

VS

Atlético de Madrid (17)

(10) VS (17) Pases Correctos:

Alavés (301)

VS

Atlético de Madrid (467)

(301) VS (467) Pases Incorrectos:

Alavés (80)

VS

Atlético de Madrid (63)

(80) VS (63) Recuperaciones:

Alavés (4)

VS

Atlético de Madrid (23)

(4) VS (23) Tarjetas Amarillas:

Alavés (2)

VS

Atlético de Madrid (3)

(2) VS (3) Tiros Libres:

Alavés (0)

VS

Atlético de Madrid (2)

Así llegan Alavés y Atlético de Madrid

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga

Alavés no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Betis.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

Atlético de Madrid sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Elche..

El local está en el décimo primer puesto con 3 puntos (1 PG – 1 PP), mientras que el visitante llegó a 1 unidad y se coloca en el décimo quinto lugar en el torneo (1 PE – 1 PP).

El árbitro designado para el encuentro fue Víctor García Verdura.

Formación de Alavés hoy

El equipo dirigido por Eduardo Coudet plantea su juego con una formación 4-4-2 con Antonio Sivera en el arco; Jonny Otto, Facundo Garcés, Nahuel Tenaglia y Moussa Diarra en defensa; Carlos Vicente, Pablo Ibáñez, Antonio Blanco y Carles Aleñá en el medio; y Jon Guridi y Toni Martínez en la delantera.

Formación de Atlético de Madrid hoy

Por su parte, los conducidos por Diego Simeone se paran en la cancha con una estrategia 4-4-2 con Jan Oblak defendiendo la portería; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clément Lenglet, Dávid Hancko en la zaga; Giuliano Simeone, Johnny Cardoso, Pablo Barrios y Thiago Almada en el centro del campo; y con Alexander Sorloth y Julián Álvarez en el ataque.