EN VIVO: Alavés le está ganando a Levante en el estadio el Mendi

Alavés está aprovechando la localía y le gana a Levante 2 a 1 con gol de Nahuel Tenaglia a los 91 del juego.

Las estadísticas del encuentro entre Alavés y Levante de la Liga:



Posesión:

Alavés (41%)

VS

Levante (59%)

(41%) VS (59%) Tiros al arco:

Alavés (6)

VS

Levante (5)

(6) VS (5) Fouls cometidos:

Alavés (15)

VS

Levante (13)

(15) VS (13) Pases Correctos:

Alavés (402)

VS

Levante (240)

(402) VS (240) Pases Incorrectos:

Alavés (68)

VS

Levante (53)

(68) VS (53) Recuperaciones:

Alavés (5)

VS

Levante (10)

(5) VS (10) Tarjetas Amarillas:

Alavés (0)

VS

Levante (1)

(0) VS (1) Tiros Libres:

Alavés (5)

VS

Levante (1)

Los Babazorros y los Granotes comienzan hoy su camino en el torneo de la Liga. El partido correspondiente a la primera jornada se disputará a las 13:30 horas en el estadio el Mendi.

El árbitro designado para el encuentro fue Miguel Sesma Espinosa.

Formación de Alavés hoy

El equipo dirigido por Eduardo Coudet plantea su juego con una formación 4-5-1 con Antonio Sivera en el arco; Jonny Otto, Facundo Garcés, Nahuel Tenaglia y Victor Parada en defensa; Pablo Ibáñez, Antonio Blanco, Carlos Vicente, Jon Guridi y Carles Aleñá en el medio; y Toni Martínez en la delantera.

Formación de Levante hoy

Por su parte, los conducidos por Julián Calero se paran en la cancha con una estrategia 5-4-1 con Pablo Cuñat defendiendo la portería; Jeremy Toljan, Adrián de la Fuente, Unai Elgezabal, Jorge Cabello, Manu Sánchez en la zaga; Víctor García, Oriol Rey, Pablo Martínez y Roger Brugué en el centro del campo; y con Iván Romero en el ataque.