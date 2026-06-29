EN VIVO | Alemania vs. Paraguay: siga el minuto a minuto del duelo por los dieciseisavos de final

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EN VIVO | Alemania vs. Paraguay: siga el minuto a minuto del duelo por los dieciseisavos de final

Alemania y Paraguay se enfrentan en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un partido decisivo por un boleto a octavos. Sigue el minuto a minuto del encuentro aquí.

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NEW JERSEY (United States), 25/06/2026.- German players celebrate after the 1-0 during the FIFA World Cup 2026 group stage match Ecuador against Germany, in New Jersey, USA, 25 June 2026. (Alemania) EFE/EPA/SARAH YENESEL

Alemania y Paraguay se enfrentarán en un duelo correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.(Foto Prensa Libre:EFE).

Alemania y Paraguay se enfrentarán en un duelo correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, en un choque que promete intensidad y buen futbol. El encuentro está programado para las 14.30 horas (hora de Guatemala), donde ambas selecciones buscarán imponer su estilo y avanzar a los octavos de final.

Alemania llega con un plantel que combina juventud y experiencia, y apuesta por un futbol dinámico, de posesión y presión alta. Paraguay, por su parte, se caracteriza por su orden táctico, fortaleza defensiva y juego directo, elementos que podrían complicar el desarrollo del partido para los teutones. La clave del encuentro estará en la capacidad de los teutones para romper el bloque defensivo guaraní y en la eficacia de los sudamericanos para aprovechar las oportunidades al contragolpe.

Se espera un partido disputado desde el primer minuto, en el que cada detalle podría marcar la diferencia en esta fase del torneo. Sigue el minuto a minuto del encuentro que definirá a uno de los clasificados a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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