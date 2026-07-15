EN VIVO | Argentina e Inglaterra se enfrentan por el último boleto a la final del Mundial 2026: siga el minuto a minuto

Argentina e Inglaterra se enfrentan en un duelo de alto voltaje por un boleto a la final del Mundial 2026. La selección argentina ha sufrido más de la cuenta en la fase de eliminación directa; sin embargo, cuenta con una plantilla que ha respondido en los momentos decisivos. Ahora buscará imponer su estilo de juego y dar un paso más hacia la conquista del título.

Inglaterra, por su parte, llega con la confianza en alto después de superar una exigente fase eliminatoria. El conjunto inglés ha demostrado equilibrio entre la defensa y el ataque, además de contar con figuras capaces de marcar la diferencia en cualquier momento. Su objetivo es alcanzar una nueva final y buscar el título Mundial tras 6 decadas.

El encuentro promete emociones de principio a fin, ya que ambas selecciones cuentan con talento, experiencia y argumentos suficientes para quedarse con la victoria. La rivalidad histórica entre argentinos e ingleses añade un ingrediente especial a un partido que podría definirse por detalles, eficacia frente al arco y concentración durante los 90 minutos o de ser necesarios tiempos extras o penaltis.

Argentinos e ingleses buscan convertirse en el segundo finalista del Mundial en un partido que se disputará a las 13 horas de Guatemala. El ganador avanzará a la final, mientras que el perdedor disputará el partido por el tercer lugar. Siga aquí el minuto a minuto y todas las incidencias de este encuentro.