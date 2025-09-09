Argentina no pudo con Ecuador y cayó 1-0 por un penal

Enner Valencia se alzó como el jugador más destacado del partido. El delantero de Ecuador mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 4 veces al arco contrario y acertar 4 pases correctos.
Alan Franco fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Ecuador fue preciso con 36 pases efectivos.
El técnico de Ecuador, Sebastián Beccacece, propuso una formación 3-6-1 con Hernán Galíndez en el arco; Joel Ordóñez, Willian Pacho y Piero Hincapié en la línea defensiva; Ángelo Preciado, Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Gonzalo Plata y Nilson Angulo en el medio; y Enner Valencia en el ataque.
Por su parte, el equipo de Lionel Scaloni salió a la cancha con un esquema 4-3-3 con Emiliano Martínez bajo los tres palos; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico en defensa; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister en la mitad de cancha; y Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Nicolás González en la delantera.
El árbitro Wilmar Roldán Pérez fue el encargado de supervisar el juego en el estadio el Monumental.
Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 29 puntos y se ubica en el segundo puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 38 unidades y está puntero.
Cambios en Ecuador
- 45′ 2T – Salió Ángelo Preciado por John Yeboah
- 57′ 2T – Salió Enner Valencia por Kendry Páez
- 58′ 2T – Salió Nilson Angulo por Jordy Alcívar
- 67′ 2T – Salió Gonzalo Plata por Kevin Rodríguez
- 92′ 2T – Salió John Yeboah por Alan Minda
Amonestados en Ecuador:
- 15′ 1T Moisés Caicedo (Conducta antideportiva), 26′ 1T Gonzalo Plata (Conducta antideportiva) y 44′ 1T Ángelo Preciado (Conducta antideportiva)
Expulsado en Ecuador:
- 4′ 2T Moisés Caicedo (Roja por doble amarilla)
Cambios en Argentina
- 37′ 1T – Salió Giuliano Simeone por Juan Foyth
- 61′ 2T – Salieron Lautaro Martínez por Julián Álvarez y Leandro Paredes por Franco Mastantuono
- 68′ 2T – Salió Gonzalo Montiel por Nahuel Molina
- 69′ 2T – Salió Rodrigo De Paul por Giovani Lo Celso
Amonestados en Argentina:
- 7′ 1T Lautaro Martínez (Conducta antideportiva), 19′ 2T Nicolás Tagliafico (Conducta antideportiva) y 34′ 2T Leonardo Balerdi (Conducta antideportiva)
Expulsado en Argentina:
- 30′ 1T Nicolás Otamendi (Roja directa)