EN VIVO: Arsenal arriba 1-0 ante Atlético de Madrid en la segunda mitad

Las estadísticas del encuentro entre Arsenal y Atlético de Madrid de la Champions:
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Posesión:
Arsenal (46%)
VS
Atlético de Madrid (54%)
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Tiros al arco:
Arsenal (4)
VS
Atlético de Madrid (5)
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Fouls cometidos:
Arsenal (10)
VS
Atlético de Madrid (13)
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Pases Correctos:
Arsenal (402)
VS
Atlético de Madrid (327)
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Pases Incorrectos:
Arsenal (70)
VS
Atlético de Madrid (61)
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Recuperaciones:
Arsenal (4)
VS
Atlético de Madrid (2)
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Tarjetas Amarillas:
Arsenal (1)
VS
Atlético de Madrid (3)
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Tiros Libres:
Arsenal (1)
VS
Atlético de Madrid (1)
Los Gunners y el Atleti, luego de su empate de ida por 1-1, buscan definir quién continúa en el torneo. El juego se disputará en Highbury, hoy, desde las 13:00 horas.
Al igualar en el partido de ida, los Gunners y el Atleti buscarán avanzar a la final en el duelo de vuelta para enfrentarse al vencedor del encuentro que animarán PSG y Bayern Múnich.
Daniel Siebert fue designado como el árbitro principal del encuentro en Highbury.
Formación de Arsenal hoy
Mikel Arteta presentó una alineación 4-5-1 con David Raya defendiendo la portería; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães y Riccardo Calafiori en la zaga; Declan Rice, Myles Lewis-Skelly, Bukayo Saka, Eberechi Eze y Leandro Trossard en el centro del campo; y con Viktor Gyökeres en el ataque.
Formación de Atlético de Madrid hoy
Por su parte, Diego Simeone salió a jugar con una estrategia 4-4-2, con Jan Oblak en la portería; Marc Pubill, Robin Le Normand, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri en la línea defensiva; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke y Ademola Lookman en el mediocampo; y Antoine Griezmann y Julián Álvarez en la delantera.