EN VIVO: Arsenal arriba 1-0 ante Atlético de Madrid en la segunda mitad

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EN VIVO: Arsenal arriba 1-0 ante Atlético de Madrid en la segunda mitad

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Redacción deportes

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En marcha los segundos 45 del juego con ventaja para los Gunners.

Las estadísticas del encuentro entre Arsenal y Atlético de Madrid de la Champions:

  • Posesión:
    Arsenal (46%)
    VS
    Atlético de Madrid (54%)
  • Tiros al arco:
    Arsenal (4)
    VS
    Atlético de Madrid (5)
  • Fouls cometidos:
    Arsenal (10)
    VS
    Atlético de Madrid (13)
  • Pases Correctos:
    Arsenal (402)
    VS
    Atlético de Madrid (327)
  • Pases Incorrectos:
    Arsenal (70)
    VS
    Atlético de Madrid (61)
  • Recuperaciones:
    Arsenal (4)
    VS
    Atlético de Madrid (2)
  • Tarjetas Amarillas:
    Arsenal (1)
    VS
    Atlético de Madrid (3)
  • Tiros Libres:
    Arsenal (1)
    VS
    Atlético de Madrid (1)

Los Gunners y el Atleti, luego de su empate de ida por 1-1, buscan definir quién continúa en el torneo. El juego se disputará en Highbury, hoy, desde las 13:00 horas.

Al igualar en el partido de ida, los Gunners y el Atleti buscarán avanzar a la final en el duelo de vuelta para enfrentarse al vencedor del encuentro que animarán PSG y Bayern Múnich.

Daniel Siebert fue designado como el árbitro principal del encuentro en Highbury.

Formación de Arsenal hoy

Mikel Arteta presentó una alineación 4-5-1 con David Raya defendiendo la portería; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães y Riccardo Calafiori en la zaga; Declan Rice, Myles Lewis-Skelly, Bukayo Saka, Eberechi Eze y Leandro Trossard en el centro del campo; y con Viktor Gyökeres en el ataque.

Formación de Atlético de Madrid hoy

Por su parte, Diego Simeone salió a jugar con una estrategia 4-4-2, con Jan Oblak en la portería; Marc Pubill, Robin Le Normand, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri en la línea defensiva; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke y Ademola Lookman en el mediocampo; y Antoine Griezmann y Julián Álvarez en la delantera.

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