EN VIVO: Arsenal arriba 1-0 ante Atlético de Madrid en la segunda mitad

En marcha los segundos 45 del juego con ventaja para los Gunners.

Las estadísticas del encuentro entre Arsenal y Atlético de Madrid de la Champions:



Posesión:

Arsenal (46%)

VS

Atlético de Madrid (54%)

(46%) VS (54%) Tiros al arco:

Arsenal (4)

VS

Atlético de Madrid (5)

(4) VS (5) Fouls cometidos:

Arsenal (10)

VS

Atlético de Madrid (13)

(10) VS (13) Pases Correctos:

Arsenal (402)

VS

Atlético de Madrid (327)

(402) VS (327) Pases Incorrectos:

Arsenal (70)

VS

Atlético de Madrid (61)

(70) VS (61) Recuperaciones:

Arsenal (4)

VS

Atlético de Madrid (2)

(4) VS (2) Tarjetas Amarillas:

Arsenal (1)

VS

Atlético de Madrid (3)

(1) VS (3) Tiros Libres:

Arsenal (1)

VS

Atlético de Madrid (1)

Los Gunners y el Atleti, luego de su empate de ida por 1-1, buscan definir quién continúa en el torneo. El juego se disputará en Highbury, hoy, desde las 13:00 horas.

Al igualar en el partido de ida, los Gunners y el Atleti buscarán avanzar a la final en el duelo de vuelta para enfrentarse al vencedor del encuentro que animarán PSG y Bayern Múnich.

Daniel Siebert fue designado como el árbitro principal del encuentro en Highbury.

Formación de Arsenal hoy

Mikel Arteta presentó una alineación 4-5-1 con David Raya defendiendo la portería; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães y Riccardo Calafiori en la zaga; Declan Rice, Myles Lewis-Skelly, Bukayo Saka, Eberechi Eze y Leandro Trossard en el centro del campo; y con Viktor Gyökeres en el ataque.

Formación de Atlético de Madrid hoy

Por su parte, Diego Simeone salió a jugar con una estrategia 4-4-2, con Jan Oblak en la portería; Marc Pubill, Robin Le Normand, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri en la línea defensiva; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke y Ademola Lookman en el mediocampo; y Antoine Griezmann y Julián Álvarez en la delantera.