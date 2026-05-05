EN VIVO | Arsenal vs. Atlético de Madrid por la semifinal de la Champions League

Arsenal y Atlético de Madrid se miden este martes en el Emirates Stadium de Londres en el partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League 2025-26, con todo por definirse tras el empate 1-1 del partido de ida en el Estadio Metropolitano de Madrid.

Los Gunners llegan como favoritos por su histórico rendimiento en casa con 22 victorias en 28 partidos en el Emirates esta temporada, mientras que el Atlético de Diego Simeone llega con la motivación de un equipo que nunca se rinde y con las posibles incorporaciones de Julián Álvarez, Sørloth y Giménez, quienes se recuperan de sus respectivas lesiones.

El partido de ida dejó varios temas pendientes que prometen marcar el ambiente de la vuelta. Arsenal reclamó un segundo penal al minuto 78 que fue anulado tras revisión del VAR en medio de fuertes críticas hacia Simeone por su presencia insistente cerca del árbitro durante la revisión. El técnico del Atlético fue señalado por figuras como Steven Gerrard, Martin Keown y Steve McManaman por intentar influir en el proceso arbitral, lo que añade tensión a un duelo que ya de por sí promete máxima intensidad en el estadio londinense.

El ganador de esta semifinal avanzará a la gran final del 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest, donde se medirá ante el vencedor de la otra semifinal entre PSG y Bayern Múnich que actualmente favorece a los parisinos tras su victoria 5-4 en el partido de ida. Una final que en cualquier caso será histórica ya que ninguno de los cuatro semifinalistas ha ganado jamás la Champions League, garantizando un nuevo campeón europeo el próximo 30 de mayo en Hungría.

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