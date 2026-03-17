EN VIVO: Arsenal y Bayer Leverkusen están jugando por la llave 8 de la Champions: 0-0

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EN VIVO: Arsenal y Bayer Leverkusen están jugando por la llave 8 de la Champions: 0-0

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Redacción deportes

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Las estadísticas del encuentro entre Arsenal y Bayer Leverkusen de la Champions:

  • Posesión:
    Arsenal (46%)
    VS
    Bayer Leverkusen (54%)
  • Tiros al arco:
    Arsenal (3)
    VS
    Bayer Leverkusen (1)
  • Fouls cometidos:
    Arsenal (0)
    VS
    Bayer Leverkusen (2)
  • Pases Correctos:
    Arsenal (121)
    VS
    Bayer Leverkusen (91)
  • Pases Incorrectos:
    Arsenal (20)
    VS
    Bayer Leverkusen (21)
  • Recuperaciones:
    Arsenal (3)
    VS
    Bayer Leverkusen (5)
  • Tiros Libres:
    Arsenal (1)
    VS
    Bayer Leverkusen (0)

La previa del encuentro entre
Arsenal
y
Bayer Leverkusen
por
Champions League 2025-2026 :

Los Gunners y B. Leverkusen buscarán desempatar, después de igualar en el partido de ida, para definir el pase a Cuartos de Final de la Champions. El duelo se jugará hoy, desde las 14:00 horas, en Highbury.

El juez seleccionado para el partido en Highbury fue Danny Makkelie.

Formación de Arsenal hoy

Mikel Arteta propuso una alineación 4-5-1 con David Raya en el arco; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães y Piero Hincapié como defensores; Martín Zubimendi, Declan Rice, Bukayo Saka, Eberechi Eze y Leandro Trossard como centrocampistas; y Viktor Gyökeres como delantero.

Formación de Bayer Leverkusen hoy

Por su parte, Kasper Hjulmand se decidió por un esquema 3-6-1, con Janis Blaswich defendiendo el arco; Jarell Quansah, Robert Andrich, Edmond Tapsoba como zagueros; Ernest Poku, Exequiel Palacios, Aleix García, Alejandro Grimaldo, Ibrahim Maza y Martin Terrier en el centro del campo; y con Christian Kofane como atacante.

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