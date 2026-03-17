EN VIVO: Arsenal y Bayer Leverkusen están jugando por la llave 8 de la Champions: 0-0

-
Posesión:
Arsenal (46%)
VS
Bayer Leverkusen (54%)
-
Tiros al arco:
Arsenal (3)
VS
Bayer Leverkusen (1)
-
Fouls cometidos:
Arsenal (0)
VS
Bayer Leverkusen (2)
-
Pases Correctos:
Arsenal (121)
VS
Bayer Leverkusen (91)
-
Pases Incorrectos:
Arsenal (20)
VS
Bayer Leverkusen (21)
-
Recuperaciones:
Arsenal (3)
VS
Bayer Leverkusen (5)
-
Tiros Libres:
Arsenal (1)
VS
Bayer Leverkusen (0)
La previa del encuentro entre
Arsenal
y
Bayer Leverkusen
por
Champions League 2025-2026 :
Los Gunners y B. Leverkusen buscarán desempatar, después de igualar en el partido de ida, para definir el pase a Cuartos de Final de la Champions. El duelo se jugará hoy, desde las 14:00 horas, en Highbury.
El juez seleccionado para el partido en Highbury fue Danny Makkelie.
Formación de Arsenal hoy
Mikel Arteta propuso una alineación 4-5-1 con David Raya en el arco; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães y Piero Hincapié como defensores; Martín Zubimendi, Declan Rice, Bukayo Saka, Eberechi Eze y Leandro Trossard como centrocampistas; y Viktor Gyökeres como delantero.
Formación de Bayer Leverkusen hoy
Por su parte, Kasper Hjulmand se decidió por un esquema 3-6-1, con Janis Blaswich defendiendo el arco; Jarell Quansah, Robert Andrich, Edmond Tapsoba como zagueros; Ernest Poku, Exequiel Palacios, Aleix García, Alejandro Grimaldo, Ibrahim Maza y Martin Terrier en el centro del campo; y con Christian Kofane como atacante.