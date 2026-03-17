EN VIVO: Arsenal y Bayer Leverkusen están jugando por la llave 8 de la Champions: 0-0

Posesión:

Arsenal (46%)

VS

Bayer Leverkusen (54%)

(46%) VS (54%) Tiros al arco:

Arsenal (3)

VS

Bayer Leverkusen (1)

(3) VS (1) Fouls cometidos:

Arsenal (0)

VS

Bayer Leverkusen (2)

(0) VS (2) Pases Correctos:

Arsenal (121)

VS

Bayer Leverkusen (91)

(121) VS (91) Pases Incorrectos:

Arsenal (20)

VS

Bayer Leverkusen (21)

(20) VS (21) Recuperaciones:

Arsenal (3)

VS

Bayer Leverkusen (5)

(3) VS (5) Tiros Libres:

Arsenal (1)

VS

Bayer Leverkusen (0)

La previa del encuentro entre

Arsenal

y

Bayer Leverkusen

por

Champions League 2025-2026 :



Los Gunners y B. Leverkusen buscarán desempatar, después de igualar en el partido de ida, para definir el pase a Cuartos de Final de la Champions. El duelo se jugará hoy, desde las 14:00 horas, en Highbury.

El juez seleccionado para el partido en Highbury fue Danny Makkelie.

Formación de Arsenal hoy

Mikel Arteta propuso una alineación 4-5-1 con David Raya en el arco; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães y Piero Hincapié como defensores; Martín Zubimendi, Declan Rice, Bukayo Saka, Eberechi Eze y Leandro Trossard como centrocampistas; y Viktor Gyökeres como delantero.

Formación de Bayer Leverkusen hoy

Por su parte, Kasper Hjulmand se decidió por un esquema 3-6-1, con Janis Blaswich defendiendo el arco; Jarell Quansah, Robert Andrich, Edmond Tapsoba como zagueros; Ernest Poku, Exequiel Palacios, Aleix García, Alejandro Grimaldo, Ibrahim Maza y Martin Terrier en el centro del campo; y con Christian Kofane como atacante.