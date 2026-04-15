EN VIVO: Arsenal y Sporting Lisboa, sin goles en el duelo de la llave 4 de la Champions

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EN VIVO: Arsenal y Sporting Lisboa, sin goles en el duelo de la llave 4 de la Champions

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Redacción deportes

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Las estadísticas del encuentro entre Arsenal y Sporting Lisboa de la Champions:

  • Posesión:
    Arsenal (41%)
    VS
    Sporting Lisboa (59%)
  • Tiros al arco:
    Arsenal (4)
    VS
    Sporting Lisboa (0)
  • Fouls cometidos:
    Arsenal (1)
    VS
    Sporting Lisboa (4)
  • Pases Correctos:
    Arsenal (149)
    VS
    Sporting Lisboa (110)
  • Pases Incorrectos:
    Arsenal (18)
    VS
    Sporting Lisboa (12)
  • Recuperaciones:
    Arsenal (10)
    VS
    Sporting Lisboa (1)
  • Tiros Libres:
    Arsenal (1)
    VS
    Sporting Lisboa (0)

La previa del encuentro entre
Arsenal
y
Sporting Lisboa
por
Champions League 2025-2026 :

Los Gunners se enfrentarán hoy ante Sporting, quien buscará dar vuelta el resultado para clasificar. El duelo corresponde a la llave 4 de la Champions y se disputará en el Emirates Stadium a las 13:00 horas.

El partido en el Emirates Stadium fue dirigido por el árbitro François Letexier.

Formación de Arsenal hoy

Mikel Arteta presentó una alineación 4-5-1 con David Raya en la portería; Cristhian Mosquera, William Saliba, Gabriel Magalhães y Piero Hincapié en la línea defensiva; Martín Zubimendi, Declan Rice, Noni Madueke, Eberechi Eze y Gabriel Martinelli en el mediocampo; y Viktor Gyökeres en la delantera.

Formación de Sporting Lisboa hoy

Por su parte, el entrenador Rui Borges ha decidido parar un esquema 4-5-1, con el arquero Rui Silva; Eduardo Quaresma, Ousmane Diomande, Gonçalo Inácio, Maximiliano Araujo como defensores; Morten Hjulmand, Hidemasa Morita, Geny Catamo, Francisco Trincão y Pedro Gonçalves como centrocampistas; y Luis Suárez como delantero.

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