EN VIVO: Arsenal y Sporting Lisboa, sin goles en el duelo de la llave 4 de la Champions

Posesión:

Arsenal (41%)

VS

Sporting Lisboa (59%)

(41%) VS (59%) Tiros al arco:

Arsenal (4)

VS

Sporting Lisboa (0)

(4) VS (0) Fouls cometidos:

Arsenal (1)

VS

Sporting Lisboa (4)

(1) VS (4) Pases Correctos:

Arsenal (149)

VS

Sporting Lisboa (110)

(149) VS (110) Pases Incorrectos:

Arsenal (18)

VS

Sporting Lisboa (12)

(18) VS (12) Recuperaciones:

Arsenal (10)

VS

Sporting Lisboa (1)

(10) VS (1) Tiros Libres:

Arsenal (1)

VS

Sporting Lisboa (0)

La previa del encuentro entre

Arsenal

y

Sporting Lisboa

por

Champions League 2025-2026 :



Los Gunners se enfrentarán hoy ante Sporting, quien buscará dar vuelta el resultado para clasificar. El duelo corresponde a la llave 4 de la Champions y se disputará en el Emirates Stadium a las 13:00 horas.

El partido en el Emirates Stadium fue dirigido por el árbitro François Letexier.

Formación de Arsenal hoy

Mikel Arteta presentó una alineación 4-5-1 con David Raya en la portería; Cristhian Mosquera, William Saliba, Gabriel Magalhães y Piero Hincapié en la línea defensiva; Martín Zubimendi, Declan Rice, Noni Madueke, Eberechi Eze y Gabriel Martinelli en el mediocampo; y Viktor Gyökeres en la delantera.

Formación de Sporting Lisboa hoy

Por su parte, el entrenador Rui Borges ha decidido parar un esquema 4-5-1, con el arquero Rui Silva; Eduardo Quaresma, Ousmane Diomande, Gonçalo Inácio, Maximiliano Araujo como defensores; Morten Hjulmand, Hidemasa Morita, Geny Catamo, Francisco Trincão y Pedro Gonçalves como centrocampistas; y Luis Suárez como delantero.