EN VIVO: Arsenal y Sporting Lisboa, sin goles en el duelo de la llave 4 de la Champions

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Posesión:
Arsenal (41%)
VS
Sporting Lisboa (59%)
-
Tiros al arco:
Arsenal (4)
VS
Sporting Lisboa (0)
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Fouls cometidos:
Arsenal (1)
VS
Sporting Lisboa (4)
-
Pases Correctos:
Arsenal (149)
VS
Sporting Lisboa (110)
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Pases Incorrectos:
Arsenal (18)
VS
Sporting Lisboa (12)
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Recuperaciones:
Arsenal (10)
VS
Sporting Lisboa (1)
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Tiros Libres:
Arsenal (1)
VS
Sporting Lisboa (0)
La previa del encuentro entre
Arsenal
y
Sporting Lisboa
por
Champions League 2025-2026 :
Los Gunners se enfrentarán hoy ante Sporting, quien buscará dar vuelta el resultado para clasificar. El duelo corresponde a la llave 4 de la Champions y se disputará en el Emirates Stadium a las 13:00 horas.
El partido en el Emirates Stadium fue dirigido por el árbitro François Letexier.
Formación de Arsenal hoy
Mikel Arteta presentó una alineación 4-5-1 con David Raya en la portería; Cristhian Mosquera, William Saliba, Gabriel Magalhães y Piero Hincapié en la línea defensiva; Martín Zubimendi, Declan Rice, Noni Madueke, Eberechi Eze y Gabriel Martinelli en el mediocampo; y Viktor Gyökeres en la delantera.
Formación de Sporting Lisboa hoy
Por su parte, el entrenador Rui Borges ha decidido parar un esquema 4-5-1, con el arquero Rui Silva; Eduardo Quaresma, Ousmane Diomande, Gonçalo Inácio, Maximiliano Araujo como defensores; Morten Hjulmand, Hidemasa Morita, Geny Catamo, Francisco Trincão y Pedro Gonçalves como centrocampistas; y Luis Suárez como delantero.