EN VIVO: En la Catedral, Athletic Bilbao le gana 1 a 0 a Rayo Vallecano

El volante Oihan Sancet marcó el gol que le da el triunfo parcial a Athletic Bilbao a los minutos 65.

Las estadísticas del encuentro entre Athletic Bilbao y Rayo Vallecano de la Liga:



Posesión:

Athletic Bilbao (60%)

VS

Rayo Vallecano (40%)

(60%) VS (40%) Tiros al arco:

Athletic Bilbao (9)

VS

Rayo Vallecano (5)

(9) VS (5) Fouls cometidos:

Athletic Bilbao (12)

VS

Rayo Vallecano (13)

(12) VS (13) Pases Correctos:

Athletic Bilbao (273)

VS

Rayo Vallecano (392)

(273) VS (392) Pases Incorrectos:

Athletic Bilbao (39)

VS

Rayo Vallecano (88)

(39) VS (88) Recuperaciones:

Athletic Bilbao (11)

VS

Rayo Vallecano (18)

(11) VS (18) Tarjetas Amarillas:

Athletic Bilbao (0)

VS

Rayo Vallecano (4)

Así llegan Athletic Bilbao y Rayo Vallecano

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao derrotó por 3 a 2 a Sevilla en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

Rayo Vallecano llega con envión anímico tras vencer por 3 a 1 a Girona.

El local está en el octavo puesto con 3 puntos (1 PG), mientras que el visitante llegó a 3 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo (1 PG).

El árbitro designado para el encuentro fue Juan Martínez Munuera.

Formación de Athletic Bilbao hoy

El equipo dirigido por Ernesto Valverde plantea su juego con una formación 4-5-1 con Unai Simón en el arco; Jesús Areso, Dani Vivian, Aitor Paredes y Yuri Berchiche en defensa; Iñigo Ruiz, Mikel Jauregizar, Iñaki Williams, Álex Berenguer y Nico Williams en el medio; y Maroan Sannadi en la delantera.

Formación de Rayo Vallecano hoy

Por su parte, los conducidos por Iñigo Perez se paran en la cancha con una estrategia 4-5-1 con Augusto Batalla defendiendo la portería; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Luiz Felipe, Pep Chavarría en la zaga; Unai López, Pathé Ciss, Isaac Palazón, Pedro Díaz y Álvaro García en el centro del campo; y con Jorge de Frutos en el ataque.