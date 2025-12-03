EN VIVO: Athletic Club vs. Real Madrid, siga las incidencias del encuentro entre vascos y merengues

El Real Madrid visita este miércoles 3 de diciembre al Athletic Club en San Mamés, en el duelo adelantado de la jornada 19 de La Liga. El conjunto dirigido por Xabi Alonso llega con la obligación de sumar tres puntos en uno de los estadios más complicados del fútbol español, La Catedral de San Mamés reciento dónde los vasco se hacen fuertes.

Los merengues no pueden permitirse otro tropiezo si quieren mantenerse en la pelea por el liderato y evitar que el Barcelona se les escape en la tabla.

Al momento, el Real Madrid ocupa la segunda posición, después de perder el liderato en la jornada anterior. El equipo atraviesa un momento delicado en el campeonato, acumulando tres empates consecutivos ante Rayo Vallecano, Elche y Girona, resultados que han encendido las alarmas en la casa blanca. La falta de contundencia ofensiva y algunos errores defensivos han sido factores clave en esta racha negativa.

Por su parte, el Athletic Club, que se hace fuerte en su recinto, buscará aprovechar el mal momento del rival para seguir escalando posiciones y acercarse a los puestos europeos. El ambiente promete ser electrizante, con una afición que siempre convierte este escenario en un auténtico fortín.