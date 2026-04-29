EN VIVO | Atlético de Madrid vs. Arsenal: sigue el partido de ida de la semifinal de la Champions League

Atlético de Madrid y Arsenal se miden este miércoles en el Estadio Riyadh Air Metropolitano en el partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League 2025-26, en el segundo gran duelo de esta fase tras el espectacular 5-4 entre PSG y Bayern Múnich del martes.

Los colchoneros de Diego Simeone buscan llegar a su primera final de Champions desde 2016, mientras que el Arsenal, único equipo invicto en la competencia con 10 victorias y 2 empates, busca alcanzar su segunda final en la historia del torneo.

El historial entre ambos equipos tiene antecedentes directos. El Atlético venció al Arsenal en las semifinales de la Europa League 2017-18 y esta temporada los Gunners se impusieron 4-0 en la fase de liga. Sin embargo Simeone tiene un registro positivo en el Metropolitano ante rivales ingleses con nueve victorias y siete empates en 18 partidos en casa, lo que convierte al estadio rojiblanco en una fortaleza difícil de superar para cualquier equipo de la Premier League.

Además, los colchoneros llegan con un registro histórico en esta Champions, habiendo marcado 34 goles en la competencia, su mejor registro en una sola temporada europea. El Arsenal, por su parte, llega como el único equipo invicto del torneo y con la confianza de haber ganado sus últimos siete partidos de Champions ante equipos españoles. El partido de vuelta se disputará el martes 5 de mayo a la 1:00 PM hora Guatemala en el Emirates Stadium de Londres.

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