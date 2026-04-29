EN VIVO: Atlético de Madrid y Arsenal están jugando por la llave 2 de la Champions: 0-0

-
Posesión:
Atlético de Madrid (43%)
VS
Arsenal (57%)
-
Tiros al arco:
Atlético de Madrid (2)
VS
Arsenal (1)
-
Fouls cometidos:
Atlético de Madrid (1)
VS
Arsenal (2)
-
Pases Correctos:
Atlético de Madrid (111)
VS
Arsenal (81)
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Pases Incorrectos:
Atlético de Madrid (22)
VS
Arsenal (15)
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Recuperaciones:
Atlético de Madrid (4)
VS
Arsenal (3)
La previa del encuentro entre
Atlético de Madrid
y
Arsenal
por
Champions League 2025-2026 :
Por el partido correspondiente a la llave 2 de la Champions, el Atleti juega hoy ante los Gunners. El duelo se disputa desde las 13:00 horas en el Metropolitano.
El Atleti y los Gunners se enfrentan en el primer choque de esta ronda con la esperanza de llegar más confiados al partido revancha, que se disputará el martes 5 de mayo a las 16:00 en Emirates Stadium.
El juez seleccionado para el partido en el Metropolitano fue Danny Makkelie.
Formación de Atlético de Madrid hoy
Diego Simeone propuso una alineación 4-4-2 con Jan Oblak en el arco; Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko y Matteo Ruggeri como defensores; Giuliano Simeone, Koke, Johnny Cardoso y Ademola Lookman como centrocampistas; y Antoine Griezmann y Julián Álvarez como delanteros.
Formación de Arsenal hoy
Por su parte, Mikel Arteta se decidió por un esquema 4-3-3, con David Raya defendiendo el arco; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães, Piero Hincapié como zagueros; Martin Odegaard, Martín Zubimendi y Declan Rice en el centro del campo; y con Noni Madueke, Viktor Gyökeres y Gabriel Martinelli como atacantes.