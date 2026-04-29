EN VIVO: Atlético de Madrid y Arsenal están jugando por la llave 2 de la Champions: 0-0

Posesión:

Atlético de Madrid (43%)

VS

Arsenal (57%)

(43%) VS (57%) Tiros al arco:

Atlético de Madrid (2)

VS

Arsenal (1)

(2) VS (1) Fouls cometidos:

Atlético de Madrid (1)

VS

Arsenal (2)

(1) VS (2) Pases Correctos:

Atlético de Madrid (111)

VS

Arsenal (81)

(111) VS (81) Pases Incorrectos:

Atlético de Madrid (22)

VS

Arsenal (15)

(22) VS (15) Recuperaciones:

Atlético de Madrid (4)

VS

Arsenal (3)

La previa del encuentro entre

Atlético de Madrid

y

Arsenal

por

Champions League 2025-2026 :



Por el partido correspondiente a la llave 2 de la Champions, el Atleti juega hoy ante los Gunners. El duelo se disputa desde las 13:00 horas en el Metropolitano.

El Atleti y los Gunners se enfrentan en el primer choque de esta ronda con la esperanza de llegar más confiados al partido revancha, que se disputará el martes 5 de mayo a las 16:00 en Emirates Stadium.

El juez seleccionado para el partido en el Metropolitano fue Danny Makkelie.

Formación de Atlético de Madrid hoy

Diego Simeone propuso una alineación 4-4-2 con Jan Oblak en el arco; Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko y Matteo Ruggeri como defensores; Giuliano Simeone, Koke, Johnny Cardoso y Ademola Lookman como centrocampistas; y Antoine Griezmann y Julián Álvarez como delanteros.

Formación de Arsenal hoy

Por su parte, Mikel Arteta se decidió por un esquema 4-3-3, con David Raya defendiendo el arco; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães, Piero Hincapié como zagueros; Martin Odegaard, Martín Zubimendi y Declan Rice en el centro del campo; y con Noni Madueke, Viktor Gyökeres y Gabriel Martinelli como atacantes.