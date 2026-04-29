EN VIVO: Atlético de Madrid y Arsenal están jugando por la llave 2 de la Champions: 0-0

Deportes

EN VIVO: Atlético de Madrid y Arsenal están jugando por la llave 2 de la Champions: 0-0

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Redacción deportes

|

Las estadísticas del encuentro entre Atlético de Madrid y Arsenal de la Champions:

  • Posesión:
    Atlético de Madrid (43%)
    VS
    Arsenal (57%)
  • Tiros al arco:
    Atlético de Madrid (2)
    VS
    Arsenal (1)
  • Fouls cometidos:
    Atlético de Madrid (1)
    VS
    Arsenal (2)
  • Pases Correctos:
    Atlético de Madrid (111)
    VS
    Arsenal (81)
  • Pases Incorrectos:
    Atlético de Madrid (22)
    VS
    Arsenal (15)
  • Recuperaciones:
    Atlético de Madrid (4)
    VS
    Arsenal (3)

La previa del encuentro entre
Atlético de Madrid
y
Arsenal
por
Champions League 2025-2026 :

Por el partido correspondiente a la llave 2 de la Champions, el Atleti juega hoy ante los Gunners. El duelo se disputa desde las 13:00 horas en el Metropolitano.

El Atleti y los Gunners se enfrentan en el primer choque de esta ronda con la esperanza de llegar más confiados al partido revancha, que se disputará el martes 5 de mayo a las 16:00 en Emirates Stadium.

El juez seleccionado para el partido en el Metropolitano fue Danny Makkelie.

Formación de Atlético de Madrid hoy

Diego Simeone propuso una alineación 4-4-2 con Jan Oblak en el arco; Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko y Matteo Ruggeri como defensores; Giuliano Simeone, Koke, Johnny Cardoso y Ademola Lookman como centrocampistas; y Antoine Griezmann y Julián Álvarez como delanteros.

Formación de Arsenal hoy

Por su parte, Mikel Arteta se decidió por un esquema 4-3-3, con David Raya defendiendo el arco; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães, Piero Hincapié como zagueros; Martin Odegaard, Martín Zubimendi y Declan Rice en el centro del campo; y con Noni Madueke, Viktor Gyökeres y Gabriel Martinelli como atacantes.

ESCRITO POR:

Redacción deportes

Redacción deportes

Lee más artículos de Redacción deportes

ARCHIVADO EN:

Champions League Datafactory Fútbol Internacional 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Radio en Vivo 106.5 FM
'; $xhtml .= '