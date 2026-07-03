En vivo | Australia y Egipto se juegan el pase a los octavos de final del Mundial 2026: siga aquí el minuto a minuto

Los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 continúan este viernes 3 de julio con el duelo entre Australia y Egipto. Ambas selecciones buscarán asegurar su clasificación a los octavos de final del certamen.

Egipto, que avanzó como segundo de su grupo, intentará dar un paso más en la competencia de la mano de su principal figura, Mohamed Salah, referente ofensivo del conjunto africano y una de las estrellas del torneo.

Australia, por su parte, confía en el talento y la velocidad de Nestory Irankunda, quien se perfila como una de las principales armas ofensivas de los "Socceroos". Los australianos buscarán imponerse a los "Faraones" para mantenerse en la lucha de la Copa del Mundo.

Se espera un partido equilibrado entre dos selecciones que han mostrado solidez a lo largo del campeonato y que intentarán aprovechar cada oportunidad para inclinar la balanza a su favor.

El encuentro se disputará a las 12 horas de Guatemala. Aquí podrás seguir el minuto a minuto de este compromiso mundialista.