EN VIVO: Barcelona vence con goleada a Mallorca

Los Blaugranas son muy superior a su rival. Con un marcador 3-0, gana el juego gracias a los goles de Raphinha (6′ 1T), Ferran Torres (22′ 1T) y Lamine Yamal (48′ 2T).

Las estadísticas del encuentro entre Mallorca y Barcelona de la Liga:



Posesión:

Mallorca (67%)

VS

Barcelona (33%)

(67%) VS (33%) Tiros al arco:

Mallorca (2)

VS

Barcelona (12)

(2) VS (12) Fouls cometidos:

Mallorca (8)

VS

Barcelona (17)

(8) VS (17) Pases Correctos:

Mallorca (157)

VS

Barcelona (521)

(157) VS (521) Pases Incorrectos:

Mallorca (68)

VS

Barcelona (57)

(68) VS (57) Recuperaciones:

Mallorca (8)

VS

Barcelona (3)

(8) VS (3) Tarjetas Amarillas:

Mallorca (5)

VS

Barcelona (1)

(5) VS (1) Tarjetas Rojas:

Mallorca (2)

VS

Barcelona (0)

(2) VS (0) Tiros Libres:

Mallorca (2)

VS

Barcelona (1)

Los Bermellones y los Blaugranas comienzan hoy su camino en el torneo de la Liga. El partido correspondiente a la primera jornada se disputará a las 11:30 horas en el estadio Mallorca Son Moix.

El partido en el estadio Mallorca Son Moix fue dirigido por el árbitro Juan Martínez Munuera.

Formación de Mallorca hoy

Jagoba Arrasate presentó una alineación 4-5-1 con Leo Román en la portería; Mateu Morey, Martin Valjent, Antonio Raíllo y Johan Mojica en la línea defensiva; Manu Morlanes, Antonio Sánchez, Takuma Asano, Pablo Torre y Sergi Darder en el mediocampo; y Vedat Muriqi en la delantera.

Formación de Barcelona hoy

Por su parte, el entrenador Hans Flick ha decidido parar un esquema 4-5-1, con el arquero Joan García; Eric García, Ronald Araújo, Pau Cubarsi, Alejandro Balde como defensores; Frenkie de Jong, Pedri, Lamine Yamal, Fermín López y Raphinha como centrocampistas; y Ferran Torres como delantero.