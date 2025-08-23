EN VIVO: Barcelona supera a Levante por 3-2

Las estadísticas del encuentro entre Levante y Barcelona de la Liga:



Posesión:

Levante (77%)

VS

Barcelona (23%)

(77%) VS (23%) Tiros al arco:

Levante (5)

VS

Barcelona (17)

(5) VS (17) Fouls cometidos:

Levante (9)

VS

Barcelona (8)

(9) VS (8) Pases Correctos:

Levante (112)

VS

Barcelona (654)

(112) VS (654) Pases Incorrectos:

Levante (27)

VS

Barcelona (61)

(27) VS (61) Recuperaciones:

Levante (7)

VS

Barcelona (7)

(7) VS (7) Tarjetas Amarillas:

Levante (3)

VS

Barcelona (1)

(3) VS (1) Tiros Libres:

Levante (1)

VS

Barcelona (2)

Así llegan Levante y Barcelona

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga

Levante cayó 1 a 2 ante Alavés en el Mendizorroza.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga

Barcelona llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-0 a Mallorca.

El local está en el décimo séptimo puesto y aún no sumó puntos (1 PP), mientras que el visitante llegó a 3 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo (1 PG).

El partido en el estadio Ciutat de València fue dirigido por el árbitro Alejandro Hernández Hernández.

Formación de Levante hoy

Julián Calero presentó una alineación 5-4-1 con Pablo Cuñat en la portería; Jeremy Toljan, Adrián de la Fuente, Unai Elgezabal, Jorge Cabello y Manu Sánchez en la línea defensiva; Pablo Martínez, Oriol Rey, Roger Brugué y José Luis Morales en el mediocampo; y Iván Romero en la delantera.

Formación de Barcelona hoy

Por su parte, el entrenador Hans Flick ha decidido parar un esquema 4-3-3, con el arquero Joan García; Eric García, Ronald Araújo, Pau Cubarsi, Alejandro Balde como defensores; Marc Casadó, Pedri y Raphinha como centrocampistas; y Lamine Yamal, Ferran Torres y Marcus Rashford como delanteros.