EN VIVO: Barcelona vs. Alavés siga el minuto a minuto del duelo por la fecha 14 de LaLiga

El Barcelona regresa al Camp Nou este sábado 29 de noviembre a las 9:15 de la mañana, con la obligación de reencontrarse con la victoria y corregir el rumbo después del duro golpe sufrido a mitad de semana.

El Barcelona regresa al Camp Nou este sábado 29 de noviembre a las 9:15 de la mañana, con la obligación de reencontrarse con la victoria y corregir el rumbo después del duro golpe sufrido a mitad de semana en la Champions League. El conjunto blaugrana, presionado por su propio nivel y por lo apretado de la pelea en la cima, sabe que no tiene margen para fallar en esta jornada 14.

El rival será el Alavés, un equipo que suele complicar y que llega con la intención de aprovechar cualquier duda del Barcelona. Los vascos no tienen nada que perder y buscarán repetir esos partidos de alta intensidad que ya le han generado dificultades al equipo culé en temporadas anteriores.

