EN VIVO: Barcelona vs. Athletic de Bilbao siga el minuto a minuto del duelo por la fecha 13 de LaLiga

El Barcelona afronta un partido determinante este sábado 22 de noviembre, cuando reciba al Athletic de Bilbao por la jornada 13 de LaLiga. El encuentro marcará el esperado regreso al Camp Nou, un escenario que vuelve a abrir sus puertas para un duelo de alto calibre en plena disputa por los primeros lugares de la clasificación.

El compromiso está programado para las 9:15 de la mañana, horario en el que el equipo dirigido por Hansi Flick buscará sumar tres puntos vitales para mantenerse en la pelea directa por la cima. Actualmente, el Barcelona se encuentra a corta distancia del Real Madrid, y una victoria podría permitirles igualar al conjunto blanco en unidades.