EN VIVO: Barcelona vs. Atlético de Madrid, siga el minuto a minuto del encuentro adelantado de la jornada 19 de La Liga

El FC Barcelona recibe este martes al Atlético de Madrid en el encuentro adelantado correspondiente a la jornada 19 de La Liga. El choque entre azulgranas y colchoneros promete emociones intensas durante los 90 minutos, ya que ambos equipos llegan con la firme intención de sumar tres puntos que pueden ser decisivos en la lucha por el título.

Por parte del cuadro catalán, los dirigidos por Hansi Flick, que tomaron el liderato el pasado fin de semana, buscarán una victoria que les permita consolidarse en la cima y marcar distancia frente a un rival directo

En la otra esquina, el Atlético de Madrid, bajo el mando del timonel argentino Diego Simeone, viajo a la Ciudad Condal con la misión de dar un golpe sobre la mesa. Una victoria rojiblanca no solo significaría tres puntos, sino que pondría la tabla al rojo vivo, ya que los madrileños podrían alcanzar el liderato momentáneo.