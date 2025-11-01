EN VIVO: Barcelona vs. Elche siga el minuto a minuto del duelo por la fecha 11 de LaLiga

Fútbol Internacional

El Barcelona recibirá este domingo a Elche a las 11:30 de la mañana, en el marco de la jornada 11 de LaLiga Española 2025.

Barcelona's Spanish midfielder #08 Pedri (R) and Barcelona's French defender #23 Jules Kounde warm up before the Spanish league football match between Real Madrid CF and FC Barcelona at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on October 26 , 2025. (Photo by JAVIER SORIANO / AFP)

El Barcelona recibe a El Elche en la jornada 11. (Foto: Prensa Libre, AFP)

El Barcelona recibirá este domingo a Elche a las 11:30 de la mañana, en el marco de la jornada 11 de LaLiga Española 2025. El equipo culé buscará volver a la senda del triunfo tras sus últimos compromisos y consolidar su posición en la parte alta de la tabla.

El conjunto dirigido por Hansi Flick llega motivado, pero consciente de la necesidad de sumar de a tres puntos para recuperar el segundo puesto, actualmente ocupado por el Villarreal, uno de sus perseguidores directos.

