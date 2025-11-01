EN VIVO: Barcelona vs. Elche siga el minuto a minuto del duelo por la fecha 11 de LaLiga

El Barcelona recibirá este domingo a Elche a las 11:30 de la mañana, en el marco de la jornada 11 de LaLiga Española 2025. El equipo culé buscará volver a la senda del triunfo tras sus últimos compromisos y consolidar su posición en la parte alta de la tabla.

El conjunto dirigido por Hansi Flick llega motivado, pero consciente de la necesidad de sumar de a tres puntos para recuperar el segundo puesto, actualmente ocupado por el Villarreal, uno de sus perseguidores directos.