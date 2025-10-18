EN VIVO: Barcelona vs. Girona siga el minuto a minuto del duelo por la fecha 9 de LaLiga

Fútbol Internacional

EN VIVO: Barcelona vs. Girona siga el minuto a minuto del duelo por la fecha 9 de LaLiga

La jornada de este sábado traerá uno de los partidos más atractivos de LaLiga española, cuando el Barcelona reciba al Girona a las 8:15 horas en el Estadio Olímpic Lluís Companys.

|

time-clock

SANT JOAN DESPÍ (BARCELONA), 04/10/2025.- El defensa del FC Barcelona, Eric García durante el entrenamiento que realiza la plantilla barcelonista en la Ciutat Deportiva Joan Gamper para preparar el partido de liga que disputarán mañana ante el Sevilla FC en el Estadio Ramón Sánchez Pijuán. EFE/Toni Albir

El Barcelona buscará sumar tres puntos en casa ante el Girona. (Foto: Prensa Libre,EFE)

La jornada de este sábado traerá uno de los partidos más atractivos de LaLiga española, cuando el Barcelona reciba al Girona a las 8:15 horas en el Estadio Olímpic Lluís Companys, en un choque que promete emociones y mucho en juego.

El conjunto dirigido por Hansi Flick llega con la necesidad de sumar tres puntos que lo mantengan en la pelea por los primeros lugares de la tabla. Del otro lado, Girona se ha convertido en una de las sorpresas del campeonato y buscará salir de la zona de descenso con un resultado positivo en el Olímpic.

ESCRITO POR:

Miguel Linares

Lee más artículos de Miguel Linares

ARCHIVADO EN:

Barcelona FC Datafactory Deportes Futbol Internacional Girona FC LaLiga 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS