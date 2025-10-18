EN VIVO: Barcelona vs. Girona siga el minuto a minuto del duelo por la fecha 9 de LaLiga

La jornada de este sábado traerá uno de los partidos más atractivos de LaLiga española, cuando el Barcelona reciba al Girona a las 8:15 horas en el Estadio Olímpic Lluís Companys, en un choque que promete emociones y mucho en juego.

El conjunto dirigido por Hansi Flick llega con la necesidad de sumar tres puntos que lo mantengan en la pelea por los primeros lugares de la tabla. Del otro lado, Girona se ha convertido en una de las sorpresas del campeonato y buscará salir de la zona de descenso con un resultado positivo en el Olímpic.