EN VIVO: Barcelona y Atlético de Madrid arrancan su duelo: 0-0 por la llave 3 de la Champions

Posesión:

Barcelona (44%)

VS

Atlético de Madrid (56%)

(44%) VS (56%) Tiros al arco:

Barcelona (6)

VS

Atlético de Madrid (3)

(6) VS (3) Fouls cometidos:

Barcelona (3)

VS

Atlético de Madrid (6)

(3) VS (6) Pases Correctos:

Barcelona (210)

VS

Atlético de Madrid (147)

(210) VS (147) Pases Incorrectos:

Barcelona (22)

VS

Atlético de Madrid (22)

(22) VS (22) Recuperaciones:

Barcelona (5)

VS

Atlético de Madrid (3)

(5) VS (3) Tarjetas Amarillas:

Barcelona (1)

VS

Atlético de Madrid (1)

La previa del encuentro entre

Barcelona

y

Atlético de Madrid

por

Champions League 2025-2026 :



Los Blaugranas y el Atleti juegan hoy por la llave 3 de la Champions. El encuentro comienza a las 13:00 horas en el estadio Camp Nou.

El árbitro designado para el encuentro fue István Kovács.

Formación de Barcelona hoy

El equipo dirigido por Hans Flick plantea su juego con una formación 4-5-1 con Joan García en el arco; Jules Koundé, Pau Cubarsi, Gerard Martín y João Cancelo en defensa; Eric García, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo y Marcus Rashford en el medio; y Robert Lewandowski en la delantera.

Formación de Atlético de Madrid hoy

Por su parte, los conducidos por Diego Simeone se paran en la cancha con una estrategia 4-4-2 con Juan Musso defendiendo la portería; Nahuel Molina, Robin Le Normand, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri en la zaga; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke y Ademola Lookman en el centro del campo; y con Antoine Griezmann y Julián Álvarez en el ataque.