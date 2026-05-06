EN VIVO | Bayern Múnich vs. PSG: partido de vuelta de las semifinales de la Champions League

Bayern Múnich y PSG se miden este miércoles en el Allianz Arena de Múnich en el partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League 2025-26, en uno de los duelos más atractivos que puede ofrecer el fútbol europeo.

Los bávaros llegan con la obligación de remontar el 5-4 del partido de ida disputado en el Parque de los Príncipes, donde el PSG se impuso en un partido histórico con nueve goles que tuvo de todo. Para clasificarse, el Bayern necesita ganar por dos goles o más, mientras que el PSG avanza con empate o cualquier resultado favorable.

El partido de ida fue uno de los más cerrados de la historia reciente de la Champions. Kvaratskhelia con doblete, João Neves y Dembélé también con dos tantos pusieron el 5-2 para los parisinos, pero el Bayern nunca se rindió y Kane, Olise, Upamecano y Luis Díaz recortaron hasta el 5-4 final. Incluso el colombiano llegó a marcar el empate pero fue anulado por fuera de juego en una acción que pudo cambiar completamente el panorama de la eliminatoria.

El ganador de esta eliminatoria avanzará a la gran final del 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest donde se medirá ante el Arsenal, que ya aseguró su boleto al eliminar al Atlético de Madrid con un global de 2-1. En cualquier caso la final promete ser histórica ya que ninguno de los posibles rivales del Arsenal ha ganado jamás la Champions League, garantizando un nuevo campeón europeo el próximo 30 de mayo en Hungría.

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