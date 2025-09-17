EN VIVO: Bayern Múnich es superior a Chelsea y lo vence por 2-1

Las estadísticas del encuentro entre Bayern Múnich y Chelsea de la Champions:



Posesión:

Bayern Múnich (41%)

Chelsea (59%)

(41%) VS (59%) Tiros al arco:

Bayern Múnich (6)

Chelsea (3)

(6) VS (3) Fouls cometidos:

Bayern Múnich (5)

Chelsea (4)

(5) VS (4) Pases Correctos:

Bayern Múnich (344)

Chelsea (213)

(344) VS (213) Pases Incorrectos:

Bayern Múnich (45)

Chelsea (34)

(45) VS (34) Recuperaciones:

Bayern Múnich (9)

Chelsea (9)

(9) VS (9) Tarjetas Amarillas:

Bayern Múnich (1)

Chelsea (1)

El árbitro designado para el encuentro fue José Sánchez Martínez.

Formación de Bayern Múnich hoy

El equipo dirigido por Vincent Kompany plantea su juego con una formación 4-5-1 con Manuel Neuer en el arco; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah y Josip Stanisic en defensa; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Michael Olise, Serge Gnabry y Luis Díaz en el medio; y Harry Kane en la delantera.

Formación de Chelsea hoy

Por su parte, los conducidos por Enzo Maresca se paran en la cancha con una estrategia 4-5-1 con Robert Sánchez defendiendo la portería; Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella en la zaga; Reece James, Moisés Caicedo, Pedro Neto, Enzo Fernández y Cole Palmer en el centro del campo; y con João Pedro en el ataque.