En vivo | Bélgica vs. Senegal: siga el minuto a minuto del duelo por un boleto a octavos de final

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En vivo | Bélgica vs. Senegal: siga el minuto a minuto del duelo por un boleto a octavos de final

Bélgica y Senegal se enfrentan por un boleto a los octavos de final del Mundial 2026. Sigue aquí el minuto a minuto de este emocionante duelo de dieciseisavos de final.

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AMDEP7388. TORONTO (CANADÁ), 26/06/2026.- Aficionados de Senegal animan este viernes, en un partido del grupo I del Mundial de la FIFA 2026 entre Senegal e Irak en el estadio BMO Field en Toronto (Canadá). EFE/ Bienvenido Velasco

Aficionados de Senegal animanen un partido del grupo I del Mundial de la FIFA 2026 entre Senegal e Irak en el estadio BMO Field en Toronto (Canadá).(Foto Prensa Libre: EFE).

La actividad continúa este miércoles 1 de julio con el partido entre Bélgica y Senegal, que buscarán un boleto a los octavos de final del Mundial 2026.

El encuentro promete ser uno de los más equilibrados de esta fase, ya que, en el papel, ninguno de los dos equipos parte como favorito. Se espera un duelo cerrado, con ambas selecciones decididas a imponer sus condiciones y avanzar a la siguiente ronda.

Bélgica sufrió más de lo previsto durante la fase de grupos, aunque terminó en el primer lugar de su sector sin mostrar su mejor versión. Senegal, por su parte, compartió grupo con Francia y Noruega, pero avanzó como uno de los mejores terceros tras golear a Irak en la última jornada.

Ahora buscará dar la sorpresa y eliminar al conjunto europeo en esta fase decisiva.El encuentro se disputará a las 14 horas de Guatemala. Prensa Libre llevará el minuto a minuto con las principales incidencias, los goles del encuentro.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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