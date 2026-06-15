Fútbol Internacional
EN VIVO | Bélgica y Egipto se enfrentan en el arranque del Grupo G del Mundial 2026
Bélgica y Egipto debutan este lunes en la Copa del Mundo 2026 con la misión de sumar sus primeros puntos en el Grupo G.
Matías Fernández-Pardo, Timothy Castagne y Nathan Ngoy, de Bélgica, participan en una sesión de entrenamiento de la selección nacional de futbol de Bélgica.(Foto Prensa Libre: EFE).
El Grupo G de la Copa del Mundo 2026 entra en acción este lunes 15 de junio con el partido entre Bélgica y Egipto, dos selecciones que aspiran a ocupar los primeros puestos de una zona que también integran Irán y Nueva Zelanda.
Bélgica parte como favorita para sumar sus primeros tres puntos. La selección europea llega con la etiqueta de candidata por la experiencia de sus figuras y el poder ofensivo que caracteriza a los Diablos Rojos. Con una generación que combina veteranos de talla mundial y jóvenes talentos, el equipo buscará imponer su ritmo desde el inicio y aprovechar su capacidad para dominar la posesión del balón y generar peligro constante en el área rival.
Egipto, por su parte, afronta el reto con ilusión y la expectativa de dar la sorpresa. La selección africana se apoya en su solidez defensiva y en la inspiración de sus atacantes para equilibrar fuerzas ante un rival con mayor recorrido internacional. El partido se disputará a las 13 horas de Guatemala.