EN VIVO | Bélgica y Egipto se enfrentan en el arranque del Grupo G del Mundial 2026

El Grupo G de la Copa del Mundo 2026 entra en acción este lunes 15 de junio con el partido entre Bélgica y Egipto, dos selecciones que aspiran a ocupar los primeros puestos de una zona que también integran Irán y Nueva Zelanda.

Bélgica parte como favorita para sumar sus primeros tres puntos. La selección europea llega con la etiqueta de candidata por la experiencia de sus figuras y el poder ofensivo que caracteriza a los Diablos Rojos. Con una generación que combina veteranos de talla mundial y jóvenes talentos, el equipo buscará imponer su ritmo desde el inicio y aprovechar su capacidad para dominar la posesión del balón y generar peligro constante en el área rival.

Egipto, por su parte, afronta el reto con ilusión y la expectativa de dar la sorpresa. La selección africana se apoya en su solidez defensiva y en la inspiración de sus atacantes para equilibrar fuerzas ante un rival con mayor recorrido internacional. El partido se disputará a las 13 horas de Guatemala.