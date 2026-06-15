EN VIVO | Bélgica y Egipto se enfrentan en el arranque del Grupo G del Mundial 2026

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EN VIVO | Bélgica y Egipto se enfrentan en el arranque del Grupo G del Mundial 2026

Bélgica y Egipto debutan este lunes en la Copa del Mundo 2026 con la misión de sumar sus primeros puntos en el Grupo G.

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RENTON (United States), 14/06/2026.- (L-R)Matias Fernandez-Pardo, Timothy Castagne and Nathan Ngoy of Belgium participate in a training session of the Belgian national soccer team in Renton, Washington, USA, 14 June 2026. (Mundial de Fútbol, Bélgica) EFE/EPA/STEPHEN BRASHEAR

Matías Fernández-Pardo, Timothy Castagne y Nathan Ngoy, de Bélgica, participan en una sesión de entrenamiento de la selección nacional de futbol de Bélgica.(Foto Prensa Libre: EFE).

El Grupo G de la Copa del Mundo 2026 entra en acción este lunes 15 de junio con el partido entre Bélgica y Egipto, dos selecciones que aspiran a ocupar los primeros puestos de una zona que también integran Irán y Nueva Zelanda.

Bélgica parte como favorita para sumar sus primeros tres puntos. La selección europea llega con la etiqueta de candidata por la experiencia de sus figuras y el poder ofensivo que caracteriza a los Diablos Rojos. Con una generación que combina veteranos de talla mundial y jóvenes talentos, el equipo buscará imponer su ritmo desde el inicio y aprovechar su capacidad para dominar la posesión del balón y generar peligro constante en el área rival.

Egipto, por su parte, afronta el reto con ilusión y la expectativa de dar la sorpresa. La selección africana se apoya en su solidez defensiva y en la inspiración de sus atacantes para equilibrar fuerzas ante un rival con mayor recorrido internacional. El partido se disputará a las 13 horas de Guatemala.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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