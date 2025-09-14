EN VIVO: Levante busca ampliar la ventaja 2-1 sobre Betis en el segundo tiempo

EN VIVO: Levante busca ampliar la ventaja 2-1 sobre Betis en el segundo tiempo

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Los Granotes lucha por mantener la ventaja en el comienzo del complemento.

Las estadísticas del encuentro entre Levante y Betis de la Liga:

  • Posesión:
    Levante (65%)
    VS
    Betis (35%)
  • Tiros al arco:
    Levante (0)
    VS
    Betis (11)
  • Fouls cometidos:
    Levante (8)
    VS
    Betis (10)
  • Pases Correctos:
    Levante (144)
    VS
    Betis (366)
  • Pases Incorrectos:
    Levante (36)
    VS
    Betis (40)
  • Recuperaciones:
    Levante (15)
    VS
    Betis (17)
  • Tarjetas Amarillas:
    Levante (1)
    VS
    Betis (1)
  • Tiros Libres:
    Levante (4)
    VS
    Betis (0)
Así llegan Levante y Betis

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga

Levante recibió un duro golpe y cayó 0 a 2 ante su rival Elche. Ha perdido los últimos 2 partidos de la temporada y buscará la forma de remontar esta racha al haber recibido 7 goles y ha marcado 3.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Betis y Celta, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo y 2 empates. Marcó 4 goles al rival y le han convertido 4 tantos en esos cotejos.

El local se ubica en el vigésimo puesto y no tiene puntos hasta ahora (3 PP), mientras que el visitante tiene 5 unidades y se coloca en décimo lugar de la tabla (1 PG – 2 PE – 1 PP).

El juez seleccionado para el partido en el estadio Ciutat de València fue Alejandro Muñiz Ruiz.

Formación de Levante hoy

Julián Calero propuso una alineación 4-5-1 con Mathew Ryan en el arco; Jeremy Toljan, Matías Moreno, Unai Elgezabal y Manu Sánchez como defensores; Jon Olasagasti, Pablo Martínez, Oriol Rey, Etta Eyong y Carlos Álvarez como centrocampistas; y Iván Romero como delantero.

Formación de Betis hoy

Por su parte, Manuel Pellegrini se decidió por un esquema 4-5-1, con Álvaro Valles defendiendo el arco; Héctor Bellerín, Natan, Valentín Gómez, Júnior Firpo como zagueros; Sergi Altimira, Nelson Deossa, Antony, Pablo Fornals y Rodrigo Riquelme en el centro del campo; y con Juan Hernández como atacante.

