EN VIVO: Levante busca ampliar la ventaja 2-1 sobre Betis en el segundo tiempo

Las estadísticas del encuentro entre Levante y Betis de la Liga:
-
Posesión:
Levante (65%)
VS
Betis (35%)
-
Tiros al arco:
Levante (0)
VS
Betis (11)
-
Fouls cometidos:
Levante (8)
VS
Betis (10)
-
Pases Correctos:
Levante (144)
VS
Betis (366)
-
Pases Incorrectos:
Levante (36)
VS
Betis (40)
-
Recuperaciones:
Levante (15)
VS
Betis (17)
-
Tarjetas Amarillas:
Levante (1)
VS
Betis (1)
-
Tiros Libres:
Levante (4)
VS
Betis (0)
Así llegan Levante y Betis
Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.
Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga
Levante recibió un duro golpe y cayó 0 a 2 ante su rival Elche. Ha perdido los últimos 2 partidos de la temporada y buscará la forma de remontar esta racha al haber recibido 7 goles y ha marcado 3.
Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga
Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Betis y Celta, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo y 2 empates. Marcó 4 goles al rival y le han convertido 4 tantos en esos cotejos.
El local se ubica en el vigésimo puesto y no tiene puntos hasta ahora (3 PP), mientras que el visitante tiene 5 unidades y se coloca en décimo lugar de la tabla (1 PG – 2 PE – 1 PP).
El juez seleccionado para el partido en el estadio Ciutat de València fue Alejandro Muñiz Ruiz.
Formación de Levante hoy
Julián Calero propuso una alineación 4-5-1 con Mathew Ryan en el arco; Jeremy Toljan, Matías Moreno, Unai Elgezabal y Manu Sánchez como defensores; Jon Olasagasti, Pablo Martínez, Oriol Rey, Etta Eyong y Carlos Álvarez como centrocampistas; y Iván Romero como delantero.
Formación de Betis hoy
Por su parte, Manuel Pellegrini se decidió por un esquema 4-5-1, con Álvaro Valles defendiendo el arco; Héctor Bellerín, Natan, Valentín Gómez, Júnior Firpo como zagueros; Sergi Altimira, Nelson Deossa, Antony, Pablo Fornals y Rodrigo Riquelme en el centro del campo; y con Juan Hernández como atacante.