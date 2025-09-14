EN VIVO: Levante busca ampliar la ventaja 2-1 sobre Betis en el segundo tiempo

Los Granotes lucha por mantener la ventaja en el comienzo del complemento.

Las estadísticas del encuentro entre Levante y Betis de la Liga:



Posesión:

Levante (65%)

VS

Betis (35%)

(65%) VS (35%) Tiros al arco:

Levante (0)

VS

Betis (11)

(0) VS (11) Fouls cometidos:

Levante (8)

VS

Betis (10)

(8) VS (10) Pases Correctos:

Levante (144)

VS

Betis (366)

(144) VS (366) Pases Incorrectos:

Levante (36)

VS

Betis (40)

(36) VS (40) Recuperaciones:

Levante (15)

VS

Betis (17)

(15) VS (17) Tarjetas Amarillas:

Levante (1)

VS

Betis (1)

(1) VS (1) Tiros Libres:

Levante (4)

VS

Betis (0)

Así llegan Levante y Betis

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga

Levante recibió un duro golpe y cayó 0 a 2 ante su rival Elche. Ha perdido los últimos 2 partidos de la temporada y buscará la forma de remontar esta racha al haber recibido 7 goles y ha marcado 3.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Betis y Celta, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo y 2 empates. Marcó 4 goles al rival y le han convertido 4 tantos en esos cotejos.

El local se ubica en el vigésimo puesto y no tiene puntos hasta ahora (3 PP), mientras que el visitante tiene 5 unidades y se coloca en décimo lugar de la tabla (1 PG – 2 PE – 1 PP).

El juez seleccionado para el partido en el estadio Ciutat de València fue Alejandro Muñiz Ruiz.

Formación de Levante hoy

Julián Calero propuso una alineación 4-5-1 con Mathew Ryan en el arco; Jeremy Toljan, Matías Moreno, Unai Elgezabal y Manu Sánchez como defensores; Jon Olasagasti, Pablo Martínez, Oriol Rey, Etta Eyong y Carlos Álvarez como centrocampistas; y Iván Romero como delantero.

Formación de Betis hoy

Por su parte, Manuel Pellegrini se decidió por un esquema 4-5-1, con Álvaro Valles defendiendo el arco; Héctor Bellerín, Natan, Valentín Gómez, Júnior Firpo como zagueros; Sergi Altimira, Nelson Deossa, Antony, Pablo Fornals y Rodrigo Riquelme en el centro del campo; y con Juan Hernández como atacante.