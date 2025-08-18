Betis empató 1-1 en su visita a Elche en la primera jornada

Elche y los Verdiblancos igualaron 1-1 en el duelo correspondiente a la fecha 1 de la Liga, en el estadio Martínez Valero.

A los 20 minutos del primer tiempo, Aitor Ruibal permitió que Betis se adelantara en el marcador, pero Elche empató el encuentro al minuto 35 mediante un gol de Germán Valera en la segunda etapa.

Elche no pudo anotar el gol del desempate, pero sí tuvo el mejor registro de posesión del balón en todo el duelo (65% de promedio).

Germán Valera se alzó como el jugador más destacado del partido. El volante de Elche metió 1 gol, efectuó 11 pases correctos y buscó el arco contrario con 2 disparos.

Aitor Ruibal fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Betis marcó 1 gol y dio 22 pases correctos y buscó 3 veces el arco contrario.

El técnico de Elche, Eder Sarabia, propuso una formación 3-5-2 con Matías Dituro en el arco; David Affengruber, Pedro Bigas y Léo Pétrot en la línea defensiva; Álvaro Núñez, Rodrigo Mendoza, Aleix Febas, Marc Aguado y Germán Valera en el medio; y Alvaro Rodriguez y Ali Houary en el ataque.

Por su parte, el equipo de Manuel Pellegrini salió a la cancha con un esquema 4-5-1 con Pau López bajo los tres palos; Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan y Ricardo Rodrí­guez en defensa; Sergi Altimira, Pablo Fornals, Aitor Ruibal, Giovani Lo Celso y Rodrigo Riquelme en la mitad de cancha; y Juan Hernández en la delantera.

El árbitro Víctor García Verdura fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Martínez Valero.

En la siguiente fecha Elche se enfrentará de visitante ante Atlético de Madrid, mientras que los Verdiblancos jugarán de local frente a Alavés.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 1 punto y se ubica en el octavo puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 1 unidad y está en el décimo lugar en el torneo.

Cambios en Elche

64′ 2T – Salieron Ali Houary por Martim Neto, Alvaro Rodriguez por Mourad El Ghezouani y Marc Aguado por Jairo Izquierdo

73′ 2T – Salió Léo Pétrot por Rafael Mir

81′ 2T – Salió Germán Valera por John Donald

Amonestado en Elche:

16′ 2T Eder Sarabia (Insultar o desaprobar al árbitro)

Cambios en Betis

69′ 2T – Salieron Rodrigo Riquelme por Chimy Ávila y Aitor Ruibal por Pablo Garcia

82′ 2T – Salió Juan Hernández por Cédric Bakambu

Amonestado en Betis: