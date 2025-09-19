Betis fue más y venció por 3 a 1 a Real Sociedad

Los Verdiblancos ganaron su partido ante los Txuri-urdines con una gran ventaja (3-1), en el marco de la fecha 5 de la Liga. Los goles del partido para el local los anotaron Juan Hernández (6′ 1T), Pablo Fornals (23′ 2T) y Alex Remiro (3′ 2T, en contra). Mientras que el gol de visitante lo hizo Brais Méndez (12′ 1T).

Juan Hernández hizo vibrar al estadio con su definición, en el minuto 6 de la primera etapa. Con fuerte remate, el delantero dejó sin chances al arquero Alejandro Remiro Gargallo luego de recibir un centro de Giovani Lo Celso.

Betis tuvo la chance de aumentar la diferencia con el disparo de Abde Ezzalzouli, que no pudo convertir al estrellar la pelota en el palo a los 71 minutos de la segunda etapa.

Pablo Fornals fue la figura del partido. El mediocampista de Betis fue el autor de 1 gol, acertó 47 pases correctos y remató al arco 3 veces.

También fue importante Juan Hernández. El delantero de Betis marcó 1 gol, remató al arco contrario en 3 oportunidades y realizó 15 pases correctos.

El director técnico de Betis, Manuel Pellegrini, planteó una estrategia 4-5-1 con Pau López en el arco; Héctor Bellerín, Diego Llorente, Natan y Júnior Firpo en la línea defensiva; Sofyan Amrabat, Pablo Fornals, Antony, Giovani Lo Celso y Abde Ezzalzouli en el medio; y Juan Hernández en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Sergio Francisco se pararon con un esquema 4-4-2 con Alex Remiro bajo los tres palos; Jon Aramburu, Igor Zubeldía, Duje Caleta-Car y Sergio Gómez en defensa; Ander Barrenetxea, Jon Gorrotxategi, Pablo Marín y Brais Méndez en la mitad de cancha; y Mikel Oyarzábal y Takefusa Kubo en la delantera.

El árbitro Mateo Busquets Ferrer fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

En la próxima fecha los Verdiblancos recibirán a Osasuna y los Txuri-urdines jugarán de local frente a Mallorca en el estadio Reale Arena.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 9 puntos y en el cuarto lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 2 unidades y ocupa el décimo séptimo lugar en el torneo.

Cambios en Betis

45′ 2T – Salió Diego Llorente por Marc Bartra

69′ 2T – Salieron Antony por Pablo Garcia y Júnior Firpo por Valentín Gómez

70′ 2T – Salió Pablo Fornals por Marc Roca

85′ 2T – Salió Giovani Lo Celso por Rodrigo Riquelme

Amonestados en Betis:

33′ 1T Sofyan Amrabat (Insultar o desaprobar al árbitro), 38′ 1T Natan (Conducta antideportiva) y 20′ 2T Júnior Firpo (Conducta antideportiva)

Cambios en Real Sociedad

58′ 2T – Salieron Ander Barrenetxea por Carlos Soler y Jon Gorrotxategi por Gonçalo Guedes

65′ 2T – Salieron Takefusa Kubo por Luka Sucic y Pablo Marín por Arsen Zakharyan

74′ 2T – Salió Jon Aramburu por Aritz Elustondo

Amonestados en Real Sociedad: