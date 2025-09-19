EN VIVO: Betis es superior a Real Sociedad y lo vence por 3-1

Las estadísticas del encuentro entre Betis y Real Sociedad de la Liga:



Posesión:

Betis (50%)

VS

Real Sociedad (50%)

(50%) VS (50%) Tiros al arco:

Betis (11)

VS

Real Sociedad (8)

(11) VS (8) Fouls cometidos:

Betis (8)

VS

Real Sociedad (19)

(8) VS (19) Pases Correctos:

Betis (420)

VS

Real Sociedad (374)

(420) VS (374) Pases Incorrectos:

Betis (62)

VS

Real Sociedad (92)

(62) VS (92) Recuperaciones:

Betis (12)

VS

Real Sociedad (17)

(12) VS (17) Tarjetas Amarillas:

Betis (3)

VS

Real Sociedad (7)

Así llegan Betis y Real Sociedad

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Betis sacó un empate por 1 en su visita a Celta. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Ha recibido 6 goles en su arco y ha marcado 6 tantos en el rival.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

Real Sociedad viene de perder contra Real Madrid por 1 a 2. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad e igualó en 2. Marcó 4 goles y recibieron 6.

El local se ubica en el décimo puesto con 6 puntos (1 PG – 3 PE – 1 PP), mientras que el visitante tiene 2 unidades y se coloca en décimo séptimo lugar de la tabla (2 PE – 2 PP).

El árbitro Mateo Busquets Ferrer fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

Formación de Betis hoy

El estratega Manuel Pellegrini apostó por una formación 4-5-1 con Pau López bajo los tres palos; Héctor Bellerín, Diego Llorente, Natan y Júnior Firpo en la zaga; Sofyan Amrabat, Pablo Fornals, Antony, Giovani Lo Celso y Abde Ezzalzouli en el medio; y Juan Hernández como atacante.

Formación de Real Sociedad hoy

Por su parte, el entrenador Sergio Francisco planteó un esquema táctico 4-4-2 con Alex Remiro en la portería; Jon Aramburu, Igor Zubeldía, Duje Caleta-Car, Sergio Gómez en la línea defensiva; Ander Barrenetxea, Jon Gorrotxategi, Pablo Marín y Brais Méndez en el mediocampo; y Mikel Oyarzábal y Takefusa Kubo en la delantera.