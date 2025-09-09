Bolivia le ganó 1-0 a Brasil con un gol desde el punto penal

En el partido correspondiente a la fecha 18 , Bolivia se impuso como anfitrión ante Brasil con un marcador de 1-0. Fue Miguel Terceros quien selló el destino del encuentro al anotar el único gol en el minuto 48 del primer tiempo, ejecutando un penal a favor de Bolivia.

La figura del partido fue Miguel Terceros. El delantero de Bolivia mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 7 veces al arco contrario y acertar 20 pases correctos.

Luis Haquín dejó su marca como un defensor crucial. El defensor de Bolivia fue importante al quitar 2 balones y sacar 3 pelotas fuera del área de peligro.

A los 13 minutos de la primera etapa, el volante Bruno Guimarães levantó al público con un caño a Ervin Vaca.

El estratega de Bolivia, Oscar Villegas, paró al once inicial con una formación 4-3-3 con Carlos Lampe en el arco; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales y Roberto Fernández en la línea defensiva; Robson Tome, Ervin Vaca y Gabriel Villamil en el medio; y Moisés Paniagua, Enzo Monteiro y Miguel Terceros en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Carlo Ancelotti salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Alisson bajo los tres palos; Vitinho, Alexsandro, Fabrício Bruno y Caio Henrique en defensa; Bruno Guimarães, Andrey Santos, Luiz Henrique, Lucas Paquetá y Samuel Lino en la mitad de cancha; y Richarlison en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Gigante del Norte fue Cristián Garay Reyes.

Con este resultado, el anfitrión acumula 20 puntos a lo largo del certamen y ocupa el séptimo puesto. Por su parte, la visita suma 28 unidades y se ubica en el quinto lugar.

Cambios en Bolivia

44′ 1T – Salió Diego Medina por Yomar Rocha

68′ 2T – Salió Enzo Monteiro por Carmelo Algarañaz

Cambios en Brasil

60′ 2T – Salieron Luiz Henrique por Estêvão Willian, Richarlison por João Pedro, Vitinho por Marquinhos, Ervin Vaca por Héctor Cuellar y Samuel Lino por Raphinha

72′ 2T – Salió Andrey Santos por Jean Lucas

Amonestados en Brasil: