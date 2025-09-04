EN VIVO:

|

Las estadísticas del encuentro entre Brasil y Chile :

  • Posesión:
    Brasil (40%)
    VS
    Chile (60%)
  • Tiros al arco:
    Brasil (11)
    VS
    Chile (0)
  • Fouls cometidos:
    Brasil (14)
    VS
    Chile (11)
  • Pases Correctos:
    Brasil (499)
    VS
    Chile (277)
  • Pases Incorrectos:
    Brasil (57)
    VS
    Chile (43)
  • Recuperaciones:
    Brasil (6)
    VS
    Chile (25)
  • Tarjetas Amarillas:
    Brasil (1)
    VS
    Chile (1)
  • Tiros Libres:
    Brasil (3)
    VS
    Chile (2)
Así llegan Brasil y Chile

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Brasil en partidos

Brasil ganó por 1-0 el juego pasado ante Paraguay. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 1 victoria, perdió 1 encuentro y empató 2. En ellos, le han encajado 6 goles y ha convertido 5.

Últimos resultados de Chile en partidos

Chile cayó 0 a 2 ante Bolivia. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria, igualó 1 vez y perdió en 2 oportunidades. Con 4 goles a favor, ha recibido 6 en contra.

El local está en el quinto puesto y alcanzó 25 puntos (7 PG – 4 PE – 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 10 unidades y está en el décimo lugar en el campeonato (2 PG – 4 PE – 10 PP).

Alexis Herrera fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio el Maracanã.

Formación de Brasil hoy

Carlo Ancelotti presentó una alineación 4-5-1 con Alisson defendiendo la portería; Wesley França, Marquinhos, Gabriel Magalhães y Douglas Santos en la zaga; Casemiro, Bruno Guimarães, Estêvão Willian, Raphinha y Gabriel Martinelli en el centro del campo; y con João Pedro en el ataque.

Formación de Chile hoy

Por su parte, Nicolás Córdova salió a jugar con una estrategia 3-4-3, con Lawrence Vigouroux en la portería; Paulo Díaz, Guillermo Maripán, Iván Román en la línea defensiva; Fabián Hormazábal, Felipe Loyola, Vicente Pizarro y Gabriel Suazo en el mediocampo; y Lucas Cepeda, Ben Brereton Díaz y Alexander Aravena en la delantera.

