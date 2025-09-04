Las estadísticas del encuentro entre Brasil y Chile :



Posesión:

Brasil (40%)

VS

Chile (60%)

(40%) VS (60%) Tiros al arco:

Brasil (11)

VS

Chile (0)

(11) VS (0) Fouls cometidos:

Brasil (14)

VS

Chile (11)

(14) VS (11) Pases Correctos:

Brasil (499)

VS

Chile (277)

(499) VS (277) Pases Incorrectos:

Brasil (57)

VS

Chile (43)

(57) VS (43) Recuperaciones:

Brasil (6)

VS

Chile (25)

(6) VS (25) Tarjetas Amarillas:

Brasil (1)

VS

Chile (1)

(1) VS (1) Tiros Libres:

Brasil (3)

VS

Chile (2)

Así llegan Brasil y Chile

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Brasil en partidos

Brasil ganó por 1-0 el juego pasado ante Paraguay. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 1 victoria, perdió 1 encuentro y empató 2. En ellos, le han encajado 6 goles y ha convertido 5.

Últimos resultados de Chile en partidos

Chile cayó 0 a 2 ante Bolivia. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria, igualó 1 vez y perdió en 2 oportunidades. Con 4 goles a favor, ha recibido 6 en contra.

El local está en el quinto puesto y alcanzó 25 puntos (7 PG – 4 PE – 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 10 unidades y está en el décimo lugar en el campeonato (2 PG – 4 PE – 10 PP).

Alexis Herrera fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio el Maracanã.

Formación de Brasil hoy

Carlo Ancelotti presentó una alineación 4-5-1 con Alisson defendiendo la portería; Wesley França, Marquinhos, Gabriel Magalhães y Douglas Santos en la zaga; Casemiro, Bruno Guimarães, Estêvão Willian, Raphinha y Gabriel Martinelli en el centro del campo; y con João Pedro en el ataque.

Formación de Chile hoy

Por su parte, Nicolás Córdova salió a jugar con una estrategia 3-4-3, con Lawrence Vigouroux en la portería; Paulo Díaz, Guillermo Maripán, Iván Román en la línea defensiva; Fabián Hormazábal, Felipe Loyola, Vicente Pizarro y Gabriel Suazo en el mediocampo; y Lucas Cepeda, Ben Brereton Díaz y Alexander Aravena en la delantera.