Las estadísticas del encuentro entre Brasil y Chile :
-
Posesión:
Brasil (40%)
VS
Chile (60%)
-
Tiros al arco:
Brasil (11)
VS
Chile (0)
-
Fouls cometidos:
Brasil (14)
VS
Chile (11)
-
Pases Correctos:
Brasil (499)
VS
Chile (277)
-
Pases Incorrectos:
Brasil (57)
VS
Chile (43)
-
Recuperaciones:
Brasil (6)
VS
Chile (25)
-
Tarjetas Amarillas:
Brasil (1)
VS
Chile (1)
-
Tiros Libres:
Brasil (3)
VS
Chile (2)
Así llegan Brasil y Chile
En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.
Últimos resultados de Brasil en partidos
Brasil ganó por 1-0 el juego pasado ante Paraguay. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 1 victoria, perdió 1 encuentro y empató 2. En ellos, le han encajado 6 goles y ha convertido 5.
Últimos resultados de Chile en partidos
Chile cayó 0 a 2 ante Bolivia. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria, igualó 1 vez y perdió en 2 oportunidades. Con 4 goles a favor, ha recibido 6 en contra.
El local está en el quinto puesto y alcanzó 25 puntos (7 PG – 4 PE – 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 10 unidades y está en el décimo lugar en el campeonato (2 PG – 4 PE – 10 PP).
Alexis Herrera fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio el Maracanã.
Formación de Brasil hoy
Carlo Ancelotti presentó una alineación 4-5-1 con Alisson defendiendo la portería; Wesley França, Marquinhos, Gabriel Magalhães y Douglas Santos en la zaga; Casemiro, Bruno Guimarães, Estêvão Willian, Raphinha y Gabriel Martinelli en el centro del campo; y con João Pedro en el ataque.
Formación de Chile hoy
Por su parte, Nicolás Córdova salió a jugar con una estrategia 3-4-3, con Lawrence Vigouroux en la portería; Paulo Díaz, Guillermo Maripán, Iván Román en la línea defensiva; Fabián Hormazábal, Felipe Loyola, Vicente Pizarro y Gabriel Suazo en el mediocampo; y Lucas Cepeda, Ben Brereton Díaz y Alexander Aravena en la delantera.