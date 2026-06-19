Fútbol Internacional
EN VIVO | Brasil vs. Haití: siga el minuto a minuto de un partido clave para la Canarinha en el Mundial 2026
La Canarinha busca reaccionar ante Haití tras su empate frente a Marruecos en su estreno mundialista. Sigue aquí el minuto a minuto del partido.
Gabriel Magalhães (d) de Brasil disputa el balón con Josue Casimir de Haití este viernes, durante el partido del grupo C del Mundial de la FIFA 2026 en el estadio Lincoln Financial Field en Filadelfia (Estados Unidos). Foto Prensa Libre: EFE.
La Selección de Brasil se mide esta noche en Filadelfia ante el conjunto de Haití por la segunda fecha del Grupo C de la Copa del Mundo. El encuentro será fundamental para el combinado brasileño, que buscará conseguir su primera victoria del certamen luego de empatar en la primera jornada frente a su similar de Marruecos 1-1, en el estreno mundialista del cuadro sudamericano.
El equipo dirigido por Carlo Ancelotti dejó una mala imagen a nivel colectivo y en volumen de juego, donde únicamente una individualidad de Vinícius Jr. lo salvó de una derrota, lo que habría significado una auténtica hecatombe para el cuadro verdeamarelo.
Por ello, hoy el conjunto pentacampeón del mundo buscará ganar, gustar y golear frente al combinado caribeño, que intentará dar una de las mayores sorpresas en la historia de los mundiales. Todo está listo para que brasileños y haitianos se vean las caras a partir de las 18:30 horas, y podrás seguir el minuto a minuto de este encuentro aquí.