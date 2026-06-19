EN VIVO | Brasil vs. Haití: siga el minuto a minuto de un partido clave para la Canarinha en el Mundial 2026

La Selección de Brasil se mide esta noche en Filadelfia ante el conjunto de Haití por la segunda fecha del Grupo C de la Copa del Mundo. El encuentro será fundamental para el combinado brasileño, que buscará conseguir su primera victoria del certamen luego de empatar en la primera jornada frente a su similar de Marruecos 1-1, en el estreno mundialista del cuadro sudamericano.

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti dejó una mala imagen a nivel colectivo y en volumen de juego, donde únicamente una individualidad de Vinícius Jr. lo salvó de una derrota, lo que habría significado una auténtica hecatombe para el cuadro verdeamarelo.

Por ello, hoy el conjunto pentacampeón del mundo buscará ganar, gustar y golear frente al combinado caribeño, que intentará dar una de las mayores sorpresas en la historia de los mundiales. Todo está listo para que brasileños y haitianos se vean las caras a partir de las 18:30 horas, y podrás seguir el minuto a minuto de este encuentro aquí.