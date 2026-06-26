Fútbol Internacional
EN VIVO | Cabo Verde vs. Arabia Saudita: siga las incidencias del partido desde Houston
Cabo Verde, una de las revelaciones de este Mundial 2026, juega ante Arabia Saudita a las 18 horas en el Estadio Houston. La selección africana busca avanzar a la siguiente fase de la Copa del Mundo.
El portero Vozinha (i) de Cabo Verde se han convertido en la sensación de Cabo Verde en el grupo H del Mundial de la FIFA 2026. Este 26 de junio los de Cabo Verde enfrentan a Arabia Saudita. Foto Prensa Libre:EFE.
Cabo Verde llega con dos puntos tras dos empates, contra España y Uruguay, con dos goles a favor y dos en contra. La selección africana, debutante en un Mundial, necesita al menos un empate para mantener altas probabilidades de avanzar como uno de los mejores terceros. Una victoria le daría el pase directo y la opción de pelear el segundo lugar.
Arabia Saudita llega con más urgencia: suma solo un punto, producto de un empate y una derrota, con diferencia de -4, un gol a favor y cinco en contra. La selección asiática está obligada a ganar para seguir con vida en el torneo. Un empate o una derrota la dejaría prácticamente eliminada.
El Estadio Houston, con capacidad para más de 72 mil espectadores, será el escenario de un duelo entre dos selecciones que necesitan un resultado positivo por motivos distintos.
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