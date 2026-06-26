EN VIVO | Cabo Verde vs. Arabia Saudita: siga las incidencias del partido desde Houston

Cabo Verde llega con dos puntos tras dos empates, contra España y Uruguay, con dos goles a favor y dos en contra. La selección africana, debutante en un Mundial, necesita al menos un empate para mantener altas probabilidades de avanzar como uno de los mejores terceros. Una victoria le daría el pase directo y la opción de pelear el segundo lugar.

Arabia Saudita llega con más urgencia: suma solo un punto, producto de un empate y una derrota, con diferencia de -4, un gol a favor y cinco en contra. La selección asiática está obligada a ganar para seguir con vida en el torneo. Un empate o una derrota la dejaría prácticamente eliminada.

El Estadio Houston, con capacidad para más de 72 mil espectadores, será el escenario de un duelo entre dos selecciones que necesitan un resultado positivo por motivos distintos.

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