Fútbol Internacional
EN VIVO: Celta de Vigo vs. Barcelona siga el minuto a minuto del duelo por la fecha 12 de LaLiga
El Barcelona visitará al Celta de Vigo en la jornada 12 de LaLiga. (Foto: Prensa Libre, AFP)
El Barcelona enfrenta este domingo 9 de noviembre al Celta de Vigo, en Balaídos, por la jornada 12 de LaLiga, en un duelo clave para seguir de cerca por la lucha en los primeros puestos. El conjunto azulgrana llega con la oportunidad de acortar distancias con el Real Madrid, que más temprano empató 0-0 ante el Rayo Vallecano.
Los dirigidos por Hansi Flick saben que no pueden dejar escapar puntos en una visita siempre complicada. Balaídos ha sido históricamente un escenario incómodo para el Barça, que en los últimos años ha sufrido más de un tropiezo ante el cuadro gallego.