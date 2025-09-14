Celta rescató un empate agónico frente a Girona

El partido celebrado este domingo entre los Celestes y Girona, finalizó con un empate a uno entre ambos contendientes.

La primera parte comenzó de manera positiva para Girona, ya que Vladyslav Vanat anotó un gol al minuto 11. Sin embargo, Celta igualó el marcador con un penalti convertido por Borja Iglesias en el minuto 46 de la segunda etapa.

Vladyslav Vanat hizo vibrar al estadio con su definición, en el minuto 11 de la primera etapa. Con fuerte remate, el delantero dejó sin chances al arquero Ionut Radu luego de recibir un centro de Iván Martín.

Según las estadísticas, Celta remató más veces al arco que su rival (21): 11 a buen destino y 9 afuera. Sin embargo, no fue suficiente para mover el marcador a su favor.

Borja Iglesias fue la figura del partido. El delantero de Celta marcó 1 gol, remató al arco contrario en 2 oportunidades y realizó 10 pases correctos.

Otro jugador fundamental en la defensa fue Álex Moreno. El zaguero de Girona fue importante al ganar 2 pelotas y lanzar 5 pelotas fuera del área de peligro.

El director técnico de Celta, Claudio Giráldez, planteó una estrategia 3-6-1 con Ionut Radu en el arco; Javier Rodríguez, Carlos Dominguez y Manu Fernandez en la línea defensiva; Sergio Carreira, Hugo Sotelo, Ilaix Moriba, Óscar Mingueza, Iago Aspas y Pablo Duran en el medio; y Ferrán Jutglà en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Miguel Sánchez Muñoz se pararon con un esquema 4-3-3 con Paulo Gazzaniga bajo los tres palos; Arnau Martinez, Vitor Reis, Daley Blind y Álex Moreno en defensa; Axel Witsel, Iván Martín y Azzedine Ounahi en la mitad de cancha; y Yáser Asprilla, Vladyslav Vanat y Joel Roca en la delantera.

El árbitro Adrián Cordero Vega fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

En la próxima fecha los Celestes visitarán a Rayo Vallecano y Girona jugará de local frente a Levante en el estadio Municipal de Montilivi.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 4 puntos y en el décimo cuarto lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 1 unidad y ocupa el décimo noveno lugar en el torneo.

Cambios en Celta

58′ 2T – Salió Ferrán Jutglà por Borja Iglesias

59′ 2T – Salió Pablo Duran por Bryan Zaragoza

69′ 2T – Salieron Iago Aspas por Hugo Álvarez y Javier Rodríguez por Carl Starfelt

79′ 2T – Salió Manu Fernandez por Javi Rueda

Cambios en Girona

45′ 2T – Salió Joel Roca por Portu

66′ 2T – Salieron Vladyslav Vanat por Bryan Gil y Arnau Martinez por Alejandro Francés

81′ 2T – Salieron Azzedine Ounahi por Donny Van de Beek y Iván Martín por Jhon Solis

Amonestados en Girona: