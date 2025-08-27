EN VIVO: Celta pone el empate 1-1 ante Betis

Con gol del volante Hugo Álvarez, los Celestes igualaron el juego al minuto 46 ante los Verdiblancos. En el encuentro disputado en el estadio el Estadio de Balaídos, Marc Bartra había convertido para la visita, en el minuto 44.

Las estadísticas del encuentro entre Celta y Betis de la Liga:



Posesión:

Celta (53%)

VS

Betis (47%)

(53%) VS (47%) Tiros al arco:

Celta (7)

VS

Betis (4)

(7) VS (4) Fouls cometidos:

Celta (13)

VS

Betis (11)

(13) VS (11) Pases Correctos:

Celta (446)

VS

Betis (513)

(446) VS (513) Pases Incorrectos:

Celta (54)

VS

Betis (61)

(54) VS (61) Recuperaciones:

Celta (17)

VS

Betis (4)

(17) VS (4) Tarjetas Amarillas:

Celta (1)

VS

Betis (2)

(1) VS (2) Tiros Libres:

Celta (1)

VS

Betis (1)

Así llegan Celta y Betis

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

Celta llega con resultado de empate, 1-1, ante Mallorca.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Betis llega triunfante luego de ver caer a Alavés con un marcador 1-0.

El local se ubica en el décimo quinto puesto con 1 punto (1 PE – 1 PP), mientras que el visitante tiene 4 unidades y se coloca en séptimo lugar de la tabla (1 PG – 1 PE).

El juez seleccionado para el partido en el estadio el Estadio de Balaídos fue Jesús Gil Manzano.

Formación de Celta hoy

Claudio Giráldez propuso una alineación 3-4-3 con Ionut Radu en el arco; Javier Rodríguez, Yoel Lago y Mihailo Ristic como defensores; Óscar Mingueza, Hugo Sotelo, Ilaix Moriba y Hugo Álvarez como centrocampistas; y Pablo Duran, Borja Iglesias y Williot Swedberg como delanteros.

Formación de Betis hoy

Por su parte, Manuel Pellegrini se decidió por un esquema 4-5-1, con Álvaro Valles defendiendo el arco; Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan, Ricardo Rodrí­guez como zagueros; Sergi Altimira, Pablo Fornals, Aitor Ruibal, Giovani Lo Celso y Rodrigo Riquelme en el centro del campo; y con Juan Hernández como atacante.