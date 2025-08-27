EN VIVO: Celta pone el empate 1-1 ante Betis

Las estadísticas del encuentro entre Celta y Betis de la Liga:
-
Posesión:
Celta (53%)
VS
Betis (47%)
-
Tiros al arco:
Celta (7)
VS
Betis (4)
-
Fouls cometidos:
Celta (13)
VS
Betis (11)
-
Pases Correctos:
Celta (446)
VS
Betis (513)
-
Pases Incorrectos:
Celta (54)
VS
Betis (61)
-
Recuperaciones:
Celta (17)
VS
Betis (4)
-
Tarjetas Amarillas:
Celta (1)
VS
Betis (2)
-
Tiros Libres:
Celta (1)
VS
Betis (1)
Así llegan Celta y Betis
El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.
Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga
Celta llega con resultado de empate, 1-1, ante Mallorca.
Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga
Betis llega triunfante luego de ver caer a Alavés con un marcador 1-0.
El local se ubica en el décimo quinto puesto con 1 punto (1 PE – 1 PP), mientras que el visitante tiene 4 unidades y se coloca en séptimo lugar de la tabla (1 PG – 1 PE).
El juez seleccionado para el partido en el estadio el Estadio de Balaídos fue Jesús Gil Manzano.
Formación de Celta hoy
Claudio Giráldez propuso una alineación 3-4-3 con Ionut Radu en el arco; Javier Rodríguez, Yoel Lago y Mihailo Ristic como defensores; Óscar Mingueza, Hugo Sotelo, Ilaix Moriba y Hugo Álvarez como centrocampistas; y Pablo Duran, Borja Iglesias y Williot Swedberg como delanteros.
Formación de Betis hoy
Por su parte, Manuel Pellegrini se decidió por un esquema 4-5-1, con Álvaro Valles defendiendo el arco; Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan, Ricardo Rodríguez como zagueros; Sergi Altimira, Pablo Fornals, Aitor Ruibal, Giovani Lo Celso y Rodrigo Riquelme en el centro del campo; y con Juan Hernández como atacante.