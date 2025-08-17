EN VIVO: Victoria parcial para Getafe sobre Celta en el estadio el Estadio de Balaídos

Las estadísticas del encuentro entre Celta y Getafe de la Liga:



Celta (36%)

Getafe (64%)

Celta (7)

Getafe (5)

Celta (14)

Getafe (15)

Celta (485)

Getafe (188)

Celta (73)

Getafe (67)

Celta (4)

Getafe (25)

Celta (3)

Getafe (2)

Celta (4)

Getafe (1)

Los Celestes y el Geta miden sus fuerzas hoy en la nueva edición de la Liga. El partido se juega desde las 09:00 horas en el estadio el Estadio de Balaídos.

El árbitro Iosu Galech Apezteguía fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

Formación de Celta hoy

El estratega Claudio Giráldez apostó por una formación 3-6-1 con Ionut Radu bajo los tres palos; Javier Rodríguez, Yoel Lago y Marcos Alonso en la zaga; Óscar Mingueza, Fran Beltrán, Ilaix Moriba, Mihailo Ristic, Iago Aspas y Williot Swedberg en el medio; y Ferrán Jutglà como atacante.

Formación de Getafe hoy

Por su parte, el entrenador José Bordalás planteó un esquema táctico 5-3-2 con David Soria en la portería; Ismael Bekhoucha, Juan Iglesias, Djené Dakonam, Diego Rico, Davinchi en la línea defensiva; Mauro Arambarri, Luis Milla y Mario Martín en el mediocampo; y Adrián Liso y Chrisantus Uche en la delantera.