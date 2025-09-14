EN VIVO: Victoria parcial 1-0 de Girona sobre Celta al finalizar el primer tiempo

El árbitro marca el cierre de los primeros 45 minutos. En el estadio el Estadio de Balaídos, los Celestes es superado 1-0 por Girona. Vladyslav Vanat (11′ 1T) es el autor del triunfo momentáneo del equipo visitante.

Las estadísticas del encuentro entre Celta y Girona de la Liga:



Posesión:

Celta (47%)

VS

Girona (53%)

(47%) VS (53%) Tiros al arco:

Celta (5)

VS

Girona (3)

(5) VS (3) Fouls cometidos:

Celta (2)

VS

Girona (3)

(2) VS (3) Pases Correctos:

Celta (262)

VS

Girona (195)

(262) VS (195) Pases Incorrectos:

Celta (14)

VS

Girona (31)

(14) VS (31) Recuperaciones:

Celta (4)

VS

Girona (11)

(4) VS (11) Tarjetas Amarillas:

Celta (0)

VS

Girona (1)

Así llegan Celta y Girona

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

Celta sacó un empate por 1 en su visita a Betis. En las 3 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 2 empates y 1 partido perdido. Ha recibido 5 goles en su arco y ha marcado 3 tantos en el rival.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona viene de perder contra Sevilla por 0 a 2. Necesita ganar un poco de aire porque ​lleva 2 partidos en fila sin poder imponerse. En esos cotejos, ha sumado una cifra de 10 goles en contra y 1 a favor.

El local se ubica en el décimo quinto puesto con 3 puntos (3 PE – 1 PP), mientras que el visitante no sumó ni una unidad y se coloca en vigésimo lugar de la tabla (3 PP).

El árbitro Adrián Cordero Vega fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

Formación de Celta hoy

El estratega Claudio Giráldez apostó por una formación 3-6-1 con Ionut Radu bajo los tres palos; Javier Rodríguez, Carlos Dominguez y Manu Fernandez en la zaga; Sergio Carreira, Hugo Sotelo, Ilaix Moriba, Óscar Mingueza, Iago Aspas y Pablo Duran en el medio; y Ferrán Jutglà como atacante.

Formación de Girona hoy

Por su parte, el entrenador Miguel Sánchez Muñoz planteó un esquema táctico 4-3-3 con Paulo Gazzaniga en la portería; Arnau Martinez, Vitor Reis, Daley Blind, Álex Moreno en la línea defensiva; Axel Witsel, Iván Martín y Azzedine Ounahi en el mediocampo; y Yáser Asprilla, Vladyslav Vanat y Joel Roca en la delantera.