EN VIVO: PSG le está ganando 2-0 a Chelsea en el estadio Stamford Bridge

Al minuto 13, PSG está venciendo de visitante a Chelsea 2-0, con goles de Khvicha Kvaratskhelia (5′ 1T) y Bradley Barcola (13′ 1T).

Las estadísticas del encuentro entre Chelsea y PSG de la Champions:



Posesión:

Chelsea (47%)

VS

PSG (53%)

(47%) VS (53%) Tiros al arco:

Chelsea (1)

VS

PSG (0)

(1) VS (0) Fouls cometidos:

Chelsea (3)

VS

PSG (1)

(3) VS (1) Pases Correctos:

Chelsea (84)

VS

PSG (80)

(84) VS (80) Pases Incorrectos:

Chelsea (21)

VS

PSG (9)

(21) VS (9) Recuperaciones:

Chelsea (0)

VS

PSG (5)

La previa del encuentro entre

Chelsea

y

PSG

por

Champions League 2025-2026 :



PSG tiene un pie adentro en Cuartos de Final de la Champions. Llega al partido de vuelta con amplia ventaja tras la goleada que propinó en la ida a los Blues, que intentará remontar el resultado. El duelo correspondiente a la llave 1 se juega hoy a partir de las 14:00 horas en el estadio Stamford Bridge.

El árbitro designado para el encuentro fue Slavko Vincic.

Formación de Chelsea hoy

El equipo dirigido por Liam Rosenior plantea su juego con una formación 4-5-1 con Robert Sánchez en el arco; Trevoh Chalobah, Mamadou Sarr, Jorrel Hato y Marc Cucurella en defensa; Andrey Santos, Moisés Caicedo, Cole Palmer, Enzo Fernández y Pedro Neto en el medio; y João Pedro en la delantera.

Formación de PSG hoy

Por su parte, los conducidos por Luis Enrique se paran en la cancha con una estrategia 4-3-3 con Matvey Safonov defendiendo la portería; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes en la zaga; Warren Zaire Emery, Vitinha y João Neves en el centro del campo; y con Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé y Bradley Barcola en el ataque.