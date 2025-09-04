Chile sucumbe ante Brasil en una goleada 3-0

El desempeño Bruno Guimarães lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Brasil metió 1 gol, efectuó 57 pases correctos y buscó el arco contrario con 2 disparos.
Estêvão Willian también jugó un buen partido. El volante de Brasil metió 1 gol, efectuó 19 pases correctos y buscó el arco contrario con 4 disparos.
El estratega de Brasil, Carlo Ancelotti, paró al once inicial con una formación 4-5-1 con Alisson en el arco; Wesley França, Marquinhos, Gabriel Magalhães y Douglas Santos en la línea defensiva; Casemiro, Bruno Guimarães, Estêvão Willian, Raphinha y Gabriel Martinelli en el medio; y João Pedro en el ataque.
Por su parte, los elegidos por Nicolás Córdova salieron al campo de juego con un esquema 3-4-3 con Lawrence Vigouroux bajo los tres palos; Paulo Díaz, Guillermo Maripán y Iván Román en defensa; Fabián Hormazábal, Felipe Loyola, Vicente Pizarro y Gabriel Suazo en la mitad de cancha; y Lucas Cepeda, Ben Brereton Díaz y Alexander Aravena en la delantera.
Alexis Herrera fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio el Maracanã.
En la siguiente jornada Brasil se enfrentará de visitante ante Bolivia y Chile disputará el juego de local frente a Uruguay.
Con este resultado, el anfitrión acumula 28 puntos a lo largo del certamen y ocupa el segundo puesto. Por su parte, la visita suma 10 unidades y se ubica en el décimo lugar.
Cambios en Brasil
- 65′ 2T – Salieron Estêvão Willian por Luiz Henrique y Casemiro por Andrey Santos
- 70′ 2T – Salió João Pedro por Kaio Jorge
- 71′ 2T – Salió Gabriel Martinelli por Lucas Paquetá
Amonestado en Brasil:
- 49′ 1T Casemiro (Conducta antideportiva)
Cambios en Chile
- 58′ 2T – Salió Ben Brereton Díaz por Gonzalo Tapia
- 77′ 2T – Salieron Felipe Loyola por Rodrigo Echeverría y Lucas Cepeda por Lucas Assadi
- 78′ 2T – Salieron Alexander Aravena por Maximiliano Gutiérrez y Raphinha por Richarlison
Amonestado en Chile:
- 46′ 1T Guillermo Maripán (Conducta antideportiva)