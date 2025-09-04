Chile sucumbe ante Brasil en una goleada 3-0

Chile sufrió en el estadio el Maracanã y cayó por 3-0 ante Brasil, en el duelo válido por la fecha 17 . Estêvão Willian sacó un potente remate tras una jugada y batió al portero contrario para quebrar el empate a los 37 minutos del primer tiempo. El auspicioso arranque de Brasil no terminó allí y, a 26 minutos de la segunda parte, Lucas Paquetá amplió el resultado con un gol de cabeza. Finalmente, Bruno Guimarães dio forma a la goleada después de una jugada cuando iban 31 minutos de la misma etapa.

El desempeño Bruno Guimarães lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Brasil metió 1 gol, efectuó 57 pases correctos y buscó el arco contrario con 2 disparos.

Estêvão Willian también jugó un buen partido. El volante de Brasil metió 1 gol, efectuó 19 pases correctos y buscó el arco contrario con 4 disparos.

El estratega de Brasil, Carlo Ancelotti, paró al once inicial con una formación 4-5-1 con Alisson en el arco; Wesley França, Marquinhos, Gabriel Magalhães y Douglas Santos en la línea defensiva; Casemiro, Bruno Guimarães, Estêvão Willian, Raphinha y Gabriel Martinelli en el medio; y João Pedro en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Nicolás Córdova salieron al campo de juego con un esquema 3-4-3 con Lawrence Vigouroux bajo los tres palos; Paulo Díaz, Guillermo Maripán y Iván Román en defensa; Fabián Hormazábal, Felipe Loyola, Vicente Pizarro y Gabriel Suazo en la mitad de cancha; y Lucas Cepeda, Ben Brereton Díaz y Alexander Aravena en la delantera.

Alexis Herrera fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio el Maracanã.

En la siguiente jornada Brasil se enfrentará de visitante ante Bolivia y Chile disputará el juego de local frente a Uruguay.

Con este resultado, el anfitrión acumula 28 puntos a lo largo del certamen y ocupa el segundo puesto. Por su parte, la visita suma 10 unidades y se ubica en el décimo lugar.

Cambios en Brasil

65′ 2T – Salieron Estêvão Willian por Luiz Henrique y Casemiro por Andrey Santos

70′ 2T – Salió João Pedro por Kaio Jorge

71′ 2T – Salió Gabriel Martinelli por Lucas Paquetá

Amonestado en Brasil:

49′ 1T Casemiro (Conducta antideportiva)

Cambios en Chile

58′ 2T – Salió Ben Brereton Díaz por Gonzalo Tapia

77′ 2T – Salieron Felipe Loyola por Rodrigo Echeverría y Lucas Cepeda por Lucas Assadi

78′ 2T – Salieron Alexander Aravena por Maximiliano Gutiérrez y Raphinha por Richarlison

Amonestado en Chile: