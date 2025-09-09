EN VIVO: Con un empate 0-0 se jeuga el segundo tiempo entre Chile y Uruguay

Regresan los jugadores al campo para jugar el complemento en el estadio Nacional. Chile y Uruguay no se sacaron ventaja en el marcador durante la primera etapa en el estadio Nacional.

Las estadísticas del encuentro entre Chile y Uruguay :



Posesión:

Chile (50%)

VS

Uruguay (50%)

(50%) VS (50%) Tiros al arco:

Chile (7)

VS

Uruguay (2)

(7) VS (2) Fouls cometidos:

Chile (8)

VS

Uruguay (14)

(8) VS (14) Pases Correctos:

Chile (405)

VS

Uruguay (356)

(405) VS (356) Pases Incorrectos:

Chile (19)

VS

Uruguay (66)

(19) VS (66) Recuperaciones:

Chile (25)

VS

Uruguay (22)

(25) VS (22) Tarjetas Amarillas:

Chile (1)

VS

Uruguay (1)

(1) VS (1) Tiros Libres:

Chile (1)

VS

Uruguay (0)

Así llegan Chile y Uruguay

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Chile en partidos

Chile cayó 0 a 3 ante Brasil en el Jornalista Mário Filho. Ha empatado 1 y perdido 3. Durante esos cotejos, no convirtió a sus oponentes y le han marcado 7 en su portería .

Últimos resultados de Uruguay en partidos

Uruguay llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-0 a Perú. Ha ganado 1 de sus últimos partidos, empatado 1 y perdido 2. En esos cotejos, contó un total de 5 goles y le han anotado 3 en su arco.

El local está en el décimo puesto con 10 puntos (2 PG – 4 PE – 11 PP), mientras que el visitante llegó a 27 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo (7 PG – 6 PE – 4 PP).

El partido en el estadio Nacional fue dirigido por el árbitro Anderson Daronco.

Formación de Chile hoy

Nicolás Córdova presentó una alineación 4-5-1 con Lawrence Vigouroux en la portería; Fabián Hormazábal, Paulo Díaz, Guillermo Maripán y Gabriel Suazo en la línea defensiva; Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría, Lucas Cepeda, Javier Altamirano y Emiliano Ramos en el mediocampo; y Ben Brereton Díaz en la delantera.

Formación de Uruguay hoy

Por su parte, el entrenador Marcelo Bielsa ha decidido parar un esquema 4-3-3, con el arquero Santiago Mele; Nahitan Nández, Ronald Araújo, Sebastián Cáceres, Matías Viña como defensores; Federico Valverde, Manuel Ugarte y Rodrigo Bentancur como centrocampistas; y Brian Rodríguez, Darwin Núñez y Cristian Olivera como delanteros.