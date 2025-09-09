EN VIVO: Con un empate 0-0 se jeuga el segundo tiempo entre Chile y Uruguay

Las estadísticas del encuentro entre Chile y Uruguay :
-
Posesión:
Chile (50%)
VS
Uruguay (50%)
-
Tiros al arco:
Chile (7)
VS
Uruguay (2)
-
Fouls cometidos:
Chile (8)
VS
Uruguay (14)
-
Pases Correctos:
Chile (405)
VS
Uruguay (356)
-
Pases Incorrectos:
Chile (19)
VS
Uruguay (66)
-
Recuperaciones:
Chile (25)
VS
Uruguay (22)
-
Tarjetas Amarillas:
Chile (1)
VS
Uruguay (1)
-
Tiros Libres:
Chile (1)
VS
Uruguay (0)
Así llegan Chile y Uruguay
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de Chile en partidos
Chile cayó 0 a 3 ante Brasil en el Jornalista Mário Filho. Ha empatado 1 y perdido 3. Durante esos cotejos, no convirtió a sus oponentes y le han marcado 7 en su portería .
Últimos resultados de Uruguay en partidos
Uruguay llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-0 a Perú. Ha ganado 1 de sus últimos partidos, empatado 1 y perdido 2. En esos cotejos, contó un total de 5 goles y le han anotado 3 en su arco.
El local está en el décimo puesto con 10 puntos (2 PG – 4 PE – 11 PP), mientras que el visitante llegó a 27 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo (7 PG – 6 PE – 4 PP).
El partido en el estadio Nacional fue dirigido por el árbitro Anderson Daronco.
Formación de Chile hoy
Nicolás Córdova presentó una alineación 4-5-1 con Lawrence Vigouroux en la portería; Fabián Hormazábal, Paulo Díaz, Guillermo Maripán y Gabriel Suazo en la línea defensiva; Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría, Lucas Cepeda, Javier Altamirano y Emiliano Ramos en el mediocampo; y Ben Brereton Díaz en la delantera.
Formación de Uruguay hoy
Por su parte, el entrenador Marcelo Bielsa ha decidido parar un esquema 4-3-3, con el arquero Santiago Mele; Nahitan Nández, Ronald Araújo, Sebastián Cáceres, Matías Viña como defensores; Federico Valverde, Manuel Ugarte y Rodrigo Bentancur como centrocampistas; y Brian Rodríguez, Darwin Núñez y Cristian Olivera como delanteros.